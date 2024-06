"MORATA NON È PIGRO, CORRE MOLTISSIMO...” – SPALLETTI, PARLANDO DELL’ATTACCANTE SPAGNOLO, TIRA UN’ALTRA FRECCIATONA A SCAMACCA CHE AVEVA GIA’ PUNGOLATO, INVITANDOLO A LIBERARSI DI UNA CERTA PIGRIZIA - RONCONE: "IL PROBLEMA DEL CENTRAVANTI C'E'. SCAMACCA E' AL BIVIO. DEVE INIZIARE A BUTTARLA DENTRO. HA UN FISICO MAGNIFICO. E PIEDI BUONI. PERÒ QUESTO NON BASTA. DEVE METTERCI UN PO’ DI TESTA (NON SOLO SUI CROSS)..."

Estratti da gazzetta.it

LUCIANO SPALLETTI GIANLUCA SCAMACCA

(...) Spalletti ha parlato poi dei singoli: "Morata non è pigro (frecciatina a Scamacca, ndr), ma corre moltissimo, come metri totali e con velocità incredibili. Un calciatore come lui attacca lo spazio dietro la linea più volte e questo ti permette di verticalizzare più volte.

SCAMACCA

Fabrizio Roncone per corriere.it - Estratti

Scamacca, ragazzo: sai, forse è arrivata la tua partita.

Qualcuno ha il cellulare di Scamacca? Dovete scriverglielo, spiegarglielo. Avvertite anche il procuratore, parlate con la fidanzata. Siate chiari, definitivi, brutali.

(...)

Però Scamacca contro la Spagna dovrebbe esserci, ci sarà. Qualche piccolo dubbio, è vero, resisteva: anche perché, martedì pomeriggio, al centro dell’attacco è stato provato Retegui. Poi s’è valutato fosse più che altro un pizzicotto (l’ennesimo e, come vedremo, nemmeno l’ultimo) che il cittì ha voluto dare al suo centravanti. Il quale, appunto, è di fronte a uno di quei micidiali bivi della vita di un calciatore: farsi dire che è diventato un bel centravanti, oppure che poteva diventare un bel centravanti. Grande, probabilmente, Scamacca non lo sarà mai.

SPALLETTI SCAMACCA

(..) Buffon, all’inizio del ritiro, ha detto che Scamacca, qui, in Germania, potrebbe essere il nuovo Rossi. S’è già scritto: o era una battuta (superflua), oppure sulla questione centravanti siamo a un passo dall’esorcismo. Perché il problema c’è. L’ultimo lampo l’abbiamo avuto con Balotelli, agli Europei di Polonia e Ucraina, ma poi sapete come, con quale ostinata determinazione, si sia buttato via. Quanto a Immobile, il centravanti titolare della squadra che vinse a Londra tre anni fa: sarebbe francamente una bugia raccontarvi che qui, a Iserlohn, qualcuno lo rimpianga. Ci teniamo Scamacca nella speranza che, finalmente, cominci a buttarla dentro. Contro l’Albania si è mosso benino, la squadra gli girava intorno e lui, in un paio di circostanze, ha pure offerto assist importanti. Ma è i gol, che devi segnare, ragazzo.

Falli come ti pare: provaci da lontano oppure spizzala nell’area piccola, fai tu, vedi tu, e comunque devi fiutarla, fiutala, sentila quando passa e dagli una zampata.

spalletti scamacca

Se restiamo all’estetica, dovrebbe venirti facile. Hai un fisico magnifico. E piedi buoni. Però questo, come sappiamo, non basta. Devi metterci un po’ di testa (non solo sui cross). Sappiamo che non hai avuto un sentiero facilissimo.

Mal consigliato, a sedici anni sei andato via da Roma, la tua città, e dalla Roma — con destinazione Psv — inseguendo frettolosi sogni di gloria. Così ti sei un po’ perso. Sassuolo, Cremonese, Ascoli, Genoa, West Ham, fino a Bergamo, dove hai incontrato Gasperini. Lui e Spalletti ti hanno aiutato.

Quando però il nostro cittì t’ha visto scendere a colazione con gli occhi cerchiati, ha intuito che non avevi fatto l’alba per finire di leggere «Guerra e Pace». Ma che forse volevi solo vincere alla Play-station.

Ti osservava, ti studiava anche nello spogliatoio: che sarà ormai pure diventato qualcosa di simile a un centro estetico, con voi che siete quasi tutti lisci come foche, tutti tatuati, tutti a spalmarvi cremine antirughe e oli giapponesi sulle barbe, però lui, Spalletti, rimase colpito da quella tua assurda ossessione per i capelli con i colpi di sole. No, non gli piacevi. Pensavi ad altro. Troppo. Sappiamo com’è andata.

spalletti scamacca

Non ti ha convocato per la tournée negli Stati Uniti, ha tirato fuori la storia della pigrizia (e, anche in questa vigilia, parlando di Morata, ha fatto una nuova allusione), tu hai raccontato che l’esclusione ti ha fatto finire dallo psicologo, però poi hai chiuso bene la stagione con l’Atalanta, e lui, il cittì, ha capito che gente tanto più forte di Scamacca, a cui affidare la 9, non ce n’è.

Punto. La scena è questa.

Adesso dipende solo da te.

Allora: che vuoi fare?