"MOURINHO? E' UN ROMPICOGLIONI, MA CI VOGLIAMO BENE" – IL SIPARIETTO TRA SARRI E "LO SPECIAL" DOPO IL DERBY – MOU ACCUSA PEDRO DI ESSERE UN TUFFATORE: "POTEVA FARE ANCHE NUOTO IN PISCINA PERCHÉ SI BUTTA IN UN MODO FANTASTICO" – IL COMMENTO DI ZAZZARONI SUL “PAREGGINO” NEL DERBY: “CHI SI ACCONTENTA GODE. POCHINO. MA SEMPRE MEGLIO DUE FERITI CHE UN TORTO” – LA BORDATA A TIAGO PINTO PER RENATO “OSSESSIONE” SANCHES CHE "IN POCHI MINUTI HA MESSO INSIEME TRE PORCHERIE…"

Ivan Zazzaroni per il Corriere Dello Sport - Estratto

mourinho sarri lazio roma

La Lazio ha giocato meglio nel primo tempo, la Roma ha fatto qualcosa di più per una quarantina di minuti della ripresa e tutto sommato di segnalabile restano il palo di Luis Alberto, una parata di Rui Patricio, un paio di inquietanti disimpegni della difesa romanista (servirebbero giornate passate al vecchio, sano muretto) e l’ingresso del cugino di “Ossessione” Sanches che in pochi minuti ha messo insieme tre porcherie che vidi fare una cinquantina di anni fa soltanto dal mio amico Roberto Ballandi, attaccante di sfondamento di tutte le certezze calcistiche. Stavo dimenticando altre assurdità tecniche della giornata, i calci d’angolo regalati da N’Dicka e Rui Patricio alla Lazio.

lazio roma

Sono sicuro che se la Roma avesse preso gol in quelle occasioni Mourinho sarebbe scappato immediatamente a Fiumicino per prendere l’aereo per Londra e non tornare più.

(...) L’unico rimpianto della Roma è legato alle due palle-gol finite sui piedi poco educati di Karsdorp e Bove.

SARRI MOURINHO 5

Sempre a proposito di Ciro, ho notato - e credo di non sbagliare - che Sarri, al di là della spiegazione sui cambi bloccati, l’ha tenuto in campo fino al fischio finale - sacrificando Castellanos -, una forma di rispetto nei confronti del professionista che sta vivendo un momento delicato (l’esclusione dalla Nazionale), gesto che trovo apprezzabilissimo. Non mi viene in mente altro, se non che Sarri e Mourinho meriterebbero qualcosa di più per quello che sono, rappresentano e potrebbero dare. Chi si accontenta gode. Pochino. Ma sempre meglio due feriti che un torto. Gigi Buffon mi perdonerà la piccola correzione.

SARRI MOURINHO 2

SARRI

Da gazzetta.it - Estratti

Il derby della Capitale termina senza vinti e vincitori. Né la Lazio di Maurizo Sarri né la Roma di José Mourinho trova lo squillo decisivo per portare a casa la partita e i tre punti. Al termine dei 90 minuti, Sarri ha commentato la prestazione dei suoi e ha svelato un simpatico siparietto con l'allenatore portoghese.

(…) Già prima del derby si erano beccati. E oggi c'era grande attesa per la nuova puntata. Sarri ha rivelato: "Con Mourinho ci eravamo visti prima della partita. Oggi l'ho incrociato e gli ho detto: 'Certo che sei veramente un rompi co******' e lui mi ha risposto: 'Se è per questo anche tu'. Ma in fondo ci vogliamo bene. Mi piace molto il Mourinho persona, un po' meno il Mourinho personaggio"

lazio roma lazio roma SARRI MOURINHO