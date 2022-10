25 ott 2022 10:34

"IL NAPOLI È LA PIÙ BELLA SQUADRA DEL CAMPIONATO, CON LA ROMA FUORI GIOCO PER IL CAMPIONATO, TIFEREI PER GLI AZZURRI" – L’ENDORSEMENT DI ANTONELLO VENDITTI PER LA SQUADRA DI SPALLETTI: “IL NAPOLI MERITA LO SCUDETTO COME ROMA. MI PIACEREBBE VEDER VIVERE DI GIOIA LA CITTÀ PERCHÉ…” – LA CRITICA A RUI PATRICIO: “SUL GOL SUBITO CI SAREBBE MOLTO DA DIRE. IL PORTIERE TOGLIE LA MANO IN QUEL MODO…”