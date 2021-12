"IL NATALE? NON LO AMO” – AURORA RAMAZZOTTI SI AGGIUNGE ALL’ESERCITO DI GRINCH CHE ODIA LE FESTE E FRIGNA: “HO UNA MALINCONIA LEGATA A QUESTA FESTA. L’HO SVILUPPATA IN ADOLESCENZA, QUANDO HO PERSO GLI EQUILIBRI SU CUI BARCOLLAVANO IN BILICO LE MIE CERTEZZE. INIZIALMENTE LA COLPA LA DAVO ALLE MIE ASPETTATIVE, MA…”

"Il Natale? Non lo amo. Ho una malinconia legata a questa festa, l’ho sviluppata in adolescenza, quando ho perso gli equilibri su cui barcollavano in bilico le mie certezze". Sono le parole di Aurora Ramazzotti in Blue Chats, un programma ideato da lei stessa in collaborazione con Freeda.

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha invitato la psicologa e psicoterapeuta Valeria Locati nella seconda puntata del programma per parlare di "Holiday Blues", un senso di tristezza e malinconia che si prova durante le festività.

"Inizialmente la colpa la do alle mie aspettative - prosegue Aurora Ramazzotti -. Avevo aspettative idilliache dovute alla perduta spensieratezza e gioia dell’infanzia che non riuscivo mai a incontrare, perché, appunto, la bambina che era in me sembrava sempre più lontana.

Piano, piano la sensazione è diventata una tassa fissa, come una folata di vento che arriva puntuale ogni anno alla prima lucina appesa in alto.

Ma non sono sempre riuscita a capirmi. Solo di recente ho avuto modo di capire perché mi sentissi così, parlando con persone che condividevano lo stesso malessere e che a loro volta provavano conforto nella consapevolezza di non essere sole. Oggi per me si è tutto intensificato perchè so quanta gente soffre e quanto può far male sentirsi sbagliati perché qualcuno ha deciso che ci si debba sentire in un determinato modo”.

