"NESSUNA POSSIBILITÀ DI RIPESCAGGIO PER L'ITALIA" - IL MINISTRO DELLO SPORT ANDREA ABODI SPEGNE LE ILLUSIONI: “NON C'È NESSUNA POSSIBILITÀ. I GIRONI DI QUALIFICAZIONE SONO SU BASE CONTINENTALE, QUINDI SE UNA SQUADRA VIENE ESCLUSA C'È LO SCORRIMENTO DELLA CLASSIFICA SUL QUEL GIRONE”. E SULLO STADIO DELLA ROMA DICE CHE "SI DEVE FARE. SUCCEDERÀ CON GLI EUROPEI DEL 2032"

Da rainews.it

ANDREA ABODI AL QUIRINALE PER IL GIURAMENTO

Notizie di segno opposto. Sono quelle su cui si è soffermato con i cronisti, alla Camera, il neo Ministro dello Sport. In merito all'eventualità che gli Azzurri vengano ripescati ai Mondiali in Qatar, Andrea Abodi non ha lasciato alcuno spiraglio: “Non c'è nessuna possibilità - ha rimarcato -. I gironi di qualificazione sono su base continentale, quindi se una squadra viene esclusa c'è lo scorrimento della classifica sul quel girone”.

Sul fronte stadio della Roma, il Ministro ha dichiarato che "si deve fare, succederà. Perché - ha proseguito - sono convinto che gli europei 2032 ce li assegneranno se dimostreremo di avere un dossier affidabile e non un libro dei sogni. Ce la giocheremo in pochi mesi, dobbiamo mettere in campo un progetto - ha concluso Abodi - su cui sarà valutata la nostra affidabilità".

ANDREA ABODI AL QUIRINALE PER IL GIURAMENTO andrea abodi andrea abodi foto mezzelani gmt 348a