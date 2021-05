LA "NOCHE MAGICA" DI BRAHIM DIAZ – IL FANTASISTA DEL MILAN, IERI IN GOL CONTRO LA JUVE, HA STREGATO GUARDIOLA E ZIDANE - ARRIVATO IN PRESTITO DAL REAL, LO SPAGNOLO HA UNA CLAUSOLA RECORD DA 750 MILIONI DI EURO (MESSI CE L’HA DA 700 MILIONI). ROSSONERI AL LAVORO PER RIDISCUTERE IL PRESTITO. BRAHIM DIAZ E’ FIDANZATO CON ANA MENA CHE HA COLLABORATO CON IL RAPPER ITALIANO FRED DE PALMA E HA INCISO CON ROCCO HUNT 'A UN PASSO DALLA LUNA'… - VIDEO

Salvatore Riggio per corriere.it

Tre gol in campionato e tutti arrivati in trasferta (gli altri contro Crotone e Fiorentina). Ma il tiro a giro di Brahim Diaz contro la Juventus fa fare al Milan un balzo Champions importante a tre giornate dalla fine.

L’abbraccio con Stefano Pioli la dice tutta sul momento dello spagnolo, partito titolare nel big match. C’era un po’ di scetticismo attorno a questa scelta, invece ha avuto ragione l’allenatore rossonero.

Una carta a sorpresa che si è rivelata vincente: alle spalle di Ibrahimovic con Calhanoglu dirottato a sinistra. Arrivato in prestito, Brahim Diaz non giocava titolare dal 21 marzo a Firenze. In via Aldo Rossi puntano di riparlare, a fine stagione, con il Real Madrid per ridiscutere il prestito. Intanto, il fantasista si gode la sua serata più bella da quando è a Milano.

La clausola da 750 milioni di euro

Il Real Madrid crede molto in Brahim Diaz. Tanto da inserire, nel suo contratto, una clausola record da 750 milioni di euro (Lionel Messi, per intenderci, al Barcellona ce l’ha da 700 milioni). Una cosa che aveva fatto clamore, visto che non è mai stato nel giro dei titolari e poi è stato ceduto in prestito al Milan.

La fidanzata Ana Mena

La fidanzata di Brahim Diaz è Ana Mena. È nata a Estepona il 25 febbraio del 1997 ed è un’attrice e cantante spagnola. Nel 2006 ha partecipato e ha vinto la 12ª edizione dei Veo Veo Awards, pubblicando poi l’anno seguente il suo primo singolo. Ha collaborato con il rapper italiano Fred De Palma e il 3 luglio 2020 ha inciso con Rocco Hunt il singolo di successo «A un passo dalla luna». Nel 2020 Ana Mena ha anche partecipato come ospite al Festival di Sanremo e ha duettato con il cantante Riki nel brano «L’edera».

