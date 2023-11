"NON BISOGNA MAI SCORDARSI DEL DNA ITALIANO. TUTTI QUANTI, TIFOSI INCLUSI, PREFERISCONO VINCERE 1-0 PIUTTOSTO CHE 4-3" - L'EX DIFENSORE DELLA JUVE, ANDREA BARZAGLI, IN DIFESA DEL "CORTO MUSO" DI MAX ALLEGRI: "C'È STATO UN CALO DI AMORE PERCHÉ I TIFOSI ERANO ABITUATI AGLI SCUDETTI. ORA CHE LA JUVE NON HA PIÙ VINTO, SI PENSA MENO A GIOCARE BENE E PIÙ A VINCERE - L'ADDIO DI BONUCCI? PURTROPPO NESSUNO È USCITO BENE" - LA "BBC", L'INCARICO IN NAZIONALE SALTATO E IL FUTURO DELLA DIFESA AZZURRA…

ANDREA BARZAGLI

Estratto dell'articolo di Gianluca Oddenino per “la Stampa”

Andrea Barzagli, difensore campione del mondo nel 2006, stiamo riscoprendo l'arte della difesa?

«Non bisogna mai scordarsi del nostro Dna. C'è modo e modo di difendere, ma veniamo da una grande storia basata sul non prendere gol. Mentalmente tutti quanti, tifosi inclusi, preferiscono vincere 1-0 piuttosto che 4-3».

La Juventus di Allegri ci sta facendo un marchio di fabbrica con il cortomuso […] Qual è il segreto?

«La Juve difende bene di squadra: gli esterni stanno facendo la differenza e poi c'è Locatelli, che è sempre al posto giusto. Sono compatti e bravi, anche perché sono imbattuti da 540 minuti nonostante le assenze di Danilo e Alex Sandro».

barzagli allegri

[…]

Stupito da questa classifica?

«La Juve ha fatto molti punti, forse più di quanti se ne potevano prevedere. L'Inter è più forte perché ha una rosa di qualità e molto più ampia: ha preso solo 6 gol e ne ha segnati una caterva. Però se la stanno giocando e la Juve, zitta zitta, ci sta provando».

Perché Allegri divide così tanto i tifosi bianconeri?

«C'è stato un calo di amore perché si erano abituati agli scudetti e chiedevano qualcosa in più. Ora che la Juve non ha più vinto, si pensa meno a giocare bene e più a vincere. La Juve non è bella da vedere, ma la compattezza è la sua forza».

buffon barzagli

Come è cambiata la Juve rispetto alla scorsa stagione?

«L'anno scorso è stato fin troppo particolare e Allegri è stato bravo a tenere in piedi la baracca. Adesso è ripartito con l'innesto di dirigenti nuovi e ha una squadra con tanti nazionali e tanti giovani: ha fatto capire di andare nella giusta direzione, poi non potrà fare sempre come a Firenze. Serve qualcosa in più...».

barzagli

[…]A proposito di difensori forti, Leonardo Bonucci contro il Napoli in Champions è stato perfetto. […]Il divorzio dalla Juve è stato traumatico...

«Ci siamo parlati, ma non mi sarei permesso di dare consigli: ognuno vive le proprie situazioni. Purtroppo nessuno è uscito bene, si poteva finire in modo diverso».

L'altro pezzo della BBC bianconera come sta?

«Chiellini sta benone e mi auguro di vederlo presto. Ora smetterà, prenderà una pausa e il suo futuro lo vedo nella Juve da dirigente: faccio fatica a trovargli un difetto».

E il futuro di Barzagli?

BONUCCI CHIELLINI BARZAGLI

«Ho ben chiaro cosa fare. Questo è il 4° anno che ho smesso e ho aperto un po' gli orizzonti: faccio esperienze nuove e proverò a fare l'allenatore dopo aver fatto il corso. […]i».

Nel suo corso c'era anche lo sconosciuto Francesco Farioli, che adesso è in vetta alla Ligue1 con il Nizza e ha la miglior difesa d'Europa con 4 gol subiti. Esportiamo l'arte della difesa anche all'estero?

«Grandi allenatori e grandi difensori li abbiamo sempre avuti, ma lui non l'aveva notato nessuno. È molto giovane e sta sfruttando la possibilità: gli auguro il meglio».

[…]

Dispiaciuto di non essere nella Nazionale? L'addio improvviso di Mancini ha fatto saltare tutto...

«Mi era veramente piaciuta l'idea: ero super interessato ed era il contesto giusto per iniziare, in più c'era Buffon come capo delegazione. Purtroppo mi è andata male per molte cose: ho chiuso il tutto e riaperto nuovi orizzonti».

barzagli

[…]

Da "Roccia", qual è il difensore che più apprezza?

«Acerbi è uno dei più continui, ma adesso aspetto la crescita di alcuni ragazzi: ne abbiamo bisogno per la Nazionale. Penso a Mancini e Bastoni, che possono e devono crescere ancora, oltre a Scalvini e Buongiorno. Ci servono perché abbiamo un Europeo da difendere e solitamente in Germania ci togliamo qualche soddisfazione (sorride, ndr)».

barzagli allegri BARZAGLI barzagli allegri BARZAGLI pellegrini barzagli marchisio buffon barzagli buffon allo stadium per barzagli barzagli allegri barzagli cassano barzagli