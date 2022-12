27 dic 2022 14:23

"NON SO PERCHÉ NESSUN TENNISTA ABBIA MAI FATTO COMING OUT, SAREBBE DEL TUTTO NORMALE" - L'AMERICANO TAYLOR FRITZ PARLA DELL'OMOSESSUALITÀ NEL TENNIS: "STATISTICAMENTE PARLANDO, DOVREBBERO ESSERCI. PENSO CHE SIA UNA SITUAZIONE STRANA. FORSE LE PERSONE SEMPLICEMENTE NON VOGLIONO ESSERE SOTTO I RIFLETTORI" - UN SONDAGGIO DELL’ATP TOUR SUI GIOCATORI ALL’INIZIO DI QUEST’ANNO HA RILEVATO CHE IL 75% AVEVA…