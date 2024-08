"NON SO SE MI RITIRERÒ PRESTO, PENSO CHE SUCCEDERÀ FRA DUE O TRE ANNI" - QUELLA DIVA PAZZA DI CRISTIANO RONALDO NON HA ALCUNA INTENZIONE DI APPENDERE GLI SCARPINI AL CHIODO E CONTINUA A RECLAMARE SPAZIO ANCHE NELLA NAZIONALE PORTOGHESE: "VOGLIO CONTINUARE AD AIUTARE" - VISTA LA FIGURACCIA A EURO2024 (486 MINUTI GIOCATI, 0 GOL), PER AIUTARE LA SELEZIONE LUSITANA DOVREBBE FARSI DA PARTE E LASCIARE SPAZIO AI GIOVANI...

(ANSA) - "Non so se mi ritirerò presto, penso che succederà fra due o tre anni, però molto probabilmente accadrà qui nell'Al Nassr, dove sono felice. E mi sono adattato molto bene anche al paese". Lo dice Cristiano Ronaldo in un'intervista al canale in streaming 'Now', in cui fa una sorta di bilancio della sua esperienza saudita e parla del proprio futuro calcistico che, vista l'età di CR7, 39 anni, non potrà essere a lungo termine.

"Mi piace giocare in Arabia Saudita e spero di continuare", precisa Ronaldo, arrivato nella Saudi League nel dicembre del 2022 e già autore di 50 gol con la maglia dell'Al Nassr. Ma il plurivincitore del Pallone d'oro parla anche della nazionale portoghese, smentendo le voci secondo cui avrebbe lasciato la Seleçao dopo gli Europei svoltisi quest'anno in Germania.

Invece CR7 si mette a disposizione del ct Roberto Martinez, se vorrà convocarlo (La lista verrà resa nota venerdì) per i primi due impegni della nuova edizione della Nations League. "In questo momento io voglio continuare ad aiutare la mia nazionale - dice Ronaldo -. Provo un orgoglio immenso nel rappresentare il Portogallo e i suoi colori, per me è un sogno. Per questo quando lascerò la nazionale non lo comunicherò in anticipo, prima non lo dirò a nessuno. Sarò una decisione molto spontanea da parte mia, ma anche sulla quale avrò riflettuto a lungo".

Ma cosa farà CR7 quando avrà smesso di giocare? "Ora nella mia mente proprio non c'è l'idea di fare l'allenatore - la risposta del fuoriclasse ex Real Madrid -. Non lo farei per nessuna squadra, è un ruolo nel quale in futuro non mi vedo. Mi immagino facendo altro, cose al di fuori del mondo del calcio, ma in realtà il futuro lo conosce solo Dio". (ANSA).

