"NON STARLO A SENTIRE, SI SENTE JACKIE CHAN" - PER QUESTE PAROLE LA FIFA HA SOSPESO PER 10 GIORNATE, RIDOTTE A CINQUE, IL CALCIATORE ITALIANO MARCO CURTO PER "COMPORTAMENTO INAPPROPRIATO" E RAZZISTA NEI CONFRONTI DEL SUDCOREANO HEE-CHAN HWANG - IL DIFENSORE DEL CESENA DOVRÀ PRESTARE LAVORI SOCIALI E SEGUIRE CORSI DI FORMAZIONE - L'EPISODIO PER IL QUALE CURTO È STATO SANZIONATO RISALE A LUGLIO, QUANDO IL DIFENSORE GIOCAVA PER IL COMO: DURANTE UN’AMICHEVOLE CONTRO IL CLUB INGLESE DEL WOLVERHAMPTON, AVREBBE INSULTATO HWANG AL PUNTO DA SCATENARE UNA RISSA…