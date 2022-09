"NON VOGLIAMO ESSERE VISIBILI DURANTE UN TORNEO CHE È COSTATO LA VITA A MIGLIAIA DI PERSONE" - LA DANIMARCA HA PRESENTATO LA MAGLIA CHE INDOSSERÀ AI MONDIALI IN QATAR, CON IL LOGO DELLO SPONSOR, LA HUMMEL, NASCOSTO COME SEGNO DI "RISPETTO PER LE MIGLIAIA DI LAVORATORI MORTI" - LA TERZA MAGLIA DELLA SQUADRA SARÀ TUTTA NERA IN SEGNO DI LUTTO: "DESIDERIAMO FARE UNA DICHIARAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI LAVORATORI MIGRANTI CHE HANNO COSTRUITO GLI STADI..." (MA PERCHE', INVECE DI 'STA MINCHIATA, NON SE NE RESTANO A CASA? SABOTARE SAREBBE UN MESSAGGIO PIU' FORTE...)

LA MAGLIA DELLA DANIMARCA PER I MONDIALI IN QATAR

Vito Lamorte per www.fanpage.it

Lo sponsor tecnico della Danimarca è Hummel e ha svelato nelle ultime ore le maglie con cui la selezione nordica affronterà la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

Si tratta di un segnale molto forte da parte del marchio, che ha scelto di far scomparire il simbolo nel colore della casacca come segno di protesta e di rispetto per "le migliaia di lavoratori morti" nel corso degli ultimi anni tra il silenzio assordante delle associazioni calcistiche.

Questo il messaggio diffuso sui canali social della Hummel: "Volevamo lanciare un duplice messaggio. Le maglie non si ispirano solo a Euro 92, il più grande successo calcistico della Danimarca, ma anche a una protesta contro il Qatar e il mancato rispetto dei diritti umani. Ecco perché abbiamo uniformato il nostro logo. Non vogliamo essere visibili durante un torneo che è costato la vita a migliaia di persone. Sosteniamo la nazionale danese fino alla fine, ma questo non è come sostenere il Qatar come nazione ospitante. Crediamo che lo sport debba unire le persone. E quando non succede, vogliamo fare una dichiarazione".

Il Qatar è al centro di molte discussioni per il trattamento riservato ai lavoratori migranti nella preparazione del torneo, con "migliaia" di persone che sono morte o avrebbero riscontrato problemi di salute durante la costruzione delle infrastrutture.

Il nuovo completo rosso si ispira al clamoroso successo degli Europei del 1992, quando la Danimarca ha vinto il suo unico titolo dopo l'esclusione della Jugoslavia, ma il logo e i dettagli sulla maglia sono appena visibili.

La protesta dello sponsor tecnico ha condizionato anche la scelta cromatica della terza maglia della Danimarca, che sarà tutta nera: "Il colore del lutto. Il colore perfetto per la terza maglia della Danimarca per la Coppa del Mondo di quest'anno. Mentre sosteniamo la nazionale danese fino in fondo, questo non va confuso con il sostegno di un torneo che è costato la vita a migliaia di persone. Desideriamo – si ribadisce in un secondo post – fare una dichiarazione sui diritti umani del Qatar e sul trattamento dei lavoratori migranti che hanno costruito gli stadi della Coppa del Mondo".

LA MAGLIA DELLA DANIMARCA PER I MONDIALI IN QATAR