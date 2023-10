"NOUSSAIR MAZRAOUI VA CACCIATO DAL BAYERN MONACO ED ESPULSO DALLA GERMANIA" - BUFERA SUL TERZINO MAROCCHINO DEI BAVARESI, DOPO CHE HA PUBBLICATO UN POST PRO-PALESTINA SU INSTAGRAM - IL DEPUTATO JOHANNES STINIGER CHIEDE PENE ESEMPLARI PER LUI: "IL CLUB DI KURT LANDAUER, CHE FU CHIAMATO “CLUB EBREO” DAI NAZISTI, NON PUÒ LASCIAR PASSARE QUESTA SITUAZIONE COSÌ" - NAZRAOUI HA CERCATO DI RIMEDIARE CON UN ALTRO POST IN CUI…

noussair mazraoui 8

Estratto dell'articolo di Mara Gergolet per www.corriere.it

Le polemiche sull’antisemitismo arrivano anche al Bayern Monaco. Nei giorni scorsi, in ritiro con la propria nazionale, il difensore marocchino Noussair Mazraoui ha condiviso su Instagram un breve video in cui una voce esterna recita: «Dio, aiuta i nostri fratelli oppressi in Palestina, affinché ottengano la vittoria. Possa Dio concedere la grazia ai morti, possa Dio guarire i feriti».

noussair mazraoui 7

Un post […] che ha scatenato notevoli polemiche. Nel Bayern gioca, compagno di spogliatoio di Mazroui, il portiere israeliano Daniel Peretz, che invece domenica mattina nelle stesse ore postava stories piene di angoscia su amici e parenti in Israele. E chiedeva a tutti i compagni di pronunciarsi contro il terrorismo.

noussair mazraoui 6

[…] In poche ore, sono intervenuti anche i politici. Il deputato Cdu Johannes Steiniger, uno dei più giovani del parlamento tedesco ed egli stesso allenatore di calcio con tanto di patentino, ha chiesto al Bayern di allontare Mazraoui. «Il club di Kurt Landauer, che fu chiamato “club ebreo” dai nazisti, non può lasciar passare questa situazione così. Caro Bayern Monaco, per favore cacciatelo subito. Inoltre, dovrebbero essere sfruttate tutte le possibilità a livello statale per espellerlo dalla Germania».

noussair mazraoui 4

Il Bayern, ieri sera, ha preso le distanze ribadendo la piena solidarietà a Israele. Lo stesso calciatore ha fatto una parziale marcia indietro con un nuovo post. «Il punto è che io cerco la pace e la giustizia in questo mondo. Ciò significa che sarò sempre contrario a ogni forma di terrorismo, odio e violenza». Si è detto deluso dal fatto che fosse necessario chiarire questo punto. E poi ha proseguito. «Ogni giorno persone innocenti vengono uccise in questo terribile conflitto che è fuori controllo. Per questo, bisogna alzare la voce, poiché la situazione è semplicemente disumana. Voglio sottolineare che non è mai stata mia intenzione offendere o ferire consapevolmente o inconsciamente qualcuno».

noussair mazraoui 5 noussair mazraoui 3

[…]

noussair mazraoui noussair mazraoui 1 noussair mazraoui 2