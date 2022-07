"OGNI VOLTA CHE GIOCHI COMBINI QUALCOSA" - LO SCAZZO TRA ALJAZ BEDENE E FABIO FOGNINI AL PRIMO TURNO DELL'OPEN DI AMBURGO: LO SLOVENO HA INIZIATO AD ATTACCARE VERBALMENTE L'AZZURRO PER UNA PALLA CHIAMATA DENTRO CHE ERA IN REALTÀ FUORI - DOPO QUALCHE MINUTO DI DISCUSSIONE E' FINITA CON LA GIUDICE DI SEDIA CHE... - VIDEO

Pretty big argument between Fognini and Bedene ? pic.twitter.com/u9fbrOHsi9 — Olly ??? (@Olly_2022) July 19, 2022

Vito Lamorte per www.fanpage.it

FOGNINI BEDENE

Fabio Fognini ha battuto lo sloveno Aljaz Bedene al primo turno sulla terra rossa di Amburgo e va agli ottavi di finale. La gara si è chiusa con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (5) in due ore e mezza di gioco: ora l’azzurro se la vedrà con il russo Karen Khachanov, settima forza del seeding e numero 26 del ranking internazionale, nel prossimo turno.

L’azzurro si è preso il primo set (6-3) in 42 minuti ma nella seconda frazione lo sloveno va a vincere sul 6-3 in poco più di mezz'ora. Fognini nel terzo e decisivo set ha annullato ben cinque palle break nel primo gioco e poi nel tiebreak avanti per 5 a 2 con due minibreak perdeva entrambi i servizi ma sul 5 a 4 piazzava un nuovo minibreak ed al secondo match point utile chiudeva la partita per 7 punti a 5. Il 35enne ligure non vinceva in un torneo ATP dal 22 maggio, al Roland Garros.

Non tutto è filato liscio dopo il match. Mentre stava salutando la giudice e si stava dirigendo verso la sua panchina Bedene ha attaccato Fognini a livello verbale per una palla chiamata dentro che era in realtà fuori: lo sloveno e il ligure si sono intrattenuti per un po’ e sono andati a vedere il segno di una palla giocata quasi mezz'ora prima.

Dopo qualche minuto di discussione Fognini era evidentemente infastidito dal comportamento dell'avversario e ha smesso di rispondere a Bedene, facendo scemare un po' la situazione. La giudice di sedia ha cercato di mettersi in mezzo ai due e di fermarli per tutto il tempo ma il suo tentativo è stato vano per tutto il tempo.

Lo sloveno ha cercato di far saltare i nervi a Fognini ripetendo "ogni volta che giochi combini qualcosa" ma il tennista italiano non è cascato nel tranello e dopo aver discusso è andato a sedersi evitando altri contatti.

Con quella di oggi sono 400 vittorie in carriera per Fabio Fognini e 10 di queste le ha ottenute proprio contro Bedene, che è il più battuto dal tennista di Sanremo. È il primo italiano di sempre a raggiungere le questo traguardo nel circuito Atp ed è il 14° tennista in attività a toccare quota 400.