Cristiano73

@_cristiano73

i calciatori stanno scommettendo sul prossimo nome di Corona

Valerio

@Valerio864dd

Scommettiamo che di sto passo non andiamo agli Europei?

Pierluigi Battista

@PierluigiBattis

Il Paese in cui i tempi delle azioni giudiziarie sono stabiliti da Fabrizio Corona

Nicola Raiano

@NicolaRaiano

Praticamente Fabrizio #Corona tiene in pugno la Serie A. Beh, fa già ridere così.

Giorgio

@RedGiorgio81

La cosa peggiore è che questi calciatori sono riusciti a ridare credibilità a un personaggio come Corona. #scommesse

Bruno

@BrunoBrundu

la cosa agghiacciante è che... un avanzo di galera stia facendo il paladino della Giustizia

E w a n

@DeerEwan

Non è la prima volta che un pregiudicato detta le regole in questo Paese. Bisogna ammettere che in quanto a coerenza non ci batte nessuno.

Soppressatira

@Soppressatira

Comunque essere accusati di comportamento scorretto da Fabrizio Corona sarebbe come essere accusati di blasfemia da Germano Mosconi. {@WaWe970} #corona #scommesse #fagioli #zaniolo #tonali

Matteo Capponi

@pirata_21

#Tonali e #Zaniolo interrogati dalle forze dell’ordine per il caso scommesse sono stati accompagnati da Buffon.

Che è come farsi accompagnare al commissariato a contestare una multa per stato di ebbrezza da Nainggolan.

Lucillola

@LucillaMasini

Scommesse.

Buffon accompagna Tonali e Zaniolo a deporre dalle forze dell'ordine.

In qualità di esperto.

Matteo Grandi

@matteograndi

Li hanno fatti accompagnare da Buffon. Qualcuno all’interno della Nazionale ha un senso dello humour che neanche Ricky Gervais.

BufalaNews

@Labbufala

Caso #scommesse, la Procura ha rilasciato Tonali e Zaniolo e trattenuto Buffon.

ZalewSkybet

@Vitellozzo

Pazzesco come Buffon abbia trasformato nel giro di pochi mesi Coverciano in una enorme sala scommesse. Mentalità.

Fabio Ravezzani

@FabRavezzani

Diciamo che far accompagnare Tonali e Zaniolo da Buffon per parlare di scommesse non è stata esattamente una mossa geniale di Gravina.

Unfair Play

@unfair_play

Ora la scelta di Buffon come capo delegazione appare più chiara.

Unfair Play

@unfair_play

Fagioli ha ammesso di aver scommesso su partite di calcio.

Quindi non su quelle della Juventus. #Fagioli #Juventus

Caterina Balivo

@caterinabalivo

Ma dico io?

Siete famosi,avete gli onori della gloria, ci sono milioni di tifosi che vi sostengono ogni giorno e di sicuro non avete il problema di mettere il piatto a tavola.Che bisogno c’è di scommettere?!

Pensare le forse dell’ordine a Coverciano mi rattrista molto

Viviana

@VivInterNews

A Coverciano rimarrà solo Spalletti con il suo staff, ve lo dico. #scommesse

Matteo Capponi

@pirata_21

Dopo gli interrogatori, #Tonali e #Zaniolo hanno lasciato il ritiro per tornare in Inghilterra. Da lì prenderanno un volo per Hammamet.

Matteo Capponi

@pirata_21

Ora #Tonali e #Zaniolo rischiano di saltare Eurobet 2024.

Matteo Capponi

@pirata_21

La federazione ha rimandato a casa #Zaniolo e #Tonali .

Senza l'aiuto di Mancini stavolta.

Er Fogna

@Lapapppppa

Ragazzi a Corona per me lo trovano spiattellato giù da un cavalcavia o crivellato di colpi in macchina, ha tirato in mezzo tanta di quella gente mafiosa che il processo di palermo era un asta del fantacalcio

Gay.it

@gayit

Ciclone Fabrizio Corona sul Calcio: “Presto parlerò dei calciatori gay e del perché non fanno coming out”

mati?

@matiofubol

Fabrizio Corona unica persona al mondo in grado di far ragionare lo stato illegittimo d'Israele, 100% che ha foto di Netanyahu che pippa dal culo di una capra vestito da ufficiale delle SS

Fabrizio Biasin

@FBiasin

#Corona: “Alle 14 svelo il quarto nome legato alle scommesse, è un giocatore della Roma”.

Praticamente Corona sta utilizzando il “metodo Amadeus” quando annuncia le novità di Sanremo.

Matteo Capponi

@pirata_21

Secondo me se chiediamo a #Corona di Emanuela Orlandi in due giorni risolviamo.

nicolo zaniolo sandro tonali NICOLO Zaniolo e SANDRO Tonali accompagnati da Buffon all'interrogatorio.