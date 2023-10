16 ott 2023 18:33

"OSIMHEN HA FATTO ARRESTARE LA SORELLA CHE E’ ANCHE MIA MOGLIE” - IL COGNATO ACCUSA IL BOMBER DEL NAPOLI (CHE SI DOVRA' FERMARE PER UNA LESIONE MUSCOLARE): “HA MANDATO IL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DI STATO PER PRENDERE SUA SORELLA (MIA MOGLIE) PER UNA QUESTIONE CHE È ANCORA IN TRIBUNALE TRA LUI E ME” - IL CONTENZIOSO SAREBBE RELATIVO A UNA PRESUNTA COMMISSIONE DA 470 MILA EURO LEGATA AL TRASFERIMENTO DEL CENTRAVANTI DAL LILLE AL NAPOLI MA LA VICENDA E’ POCO CHIARA – IL COGNATO E LA SORELLA SONO ACCUSATI DI ESSERE DEI TRUFFATORI - VIDEO