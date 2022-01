"PERCHÉ TONALI SU ZANIOLO NON È RIGORE?" – TRIS DEL MILAN ALLA ROMA FURIOSA CON L'ARBITRO CHIFFI. POLEMICHE PER IL TOCCO DI BRACCIO DI ABRAHAM (IMPERCETTIBILE) CHE HA PORTATO AL RIGORE PER IL MILAN E AL VANTAGGIO DELLA SQUADRA DI PIOLI. POI IL PENALTY CHIESTO DA ZANIOLO SULLA TRATTENUTA VISTOSA DI TONALI – MOU PERDE KARSDORP E MANCINI (ESPULSI) PER LA JUVE - IL DIRETTORE TECNICO ROSSONERO PAOLO MALDINI: "IL CAOS COVID? SAREBBE IL CASO DI ARRIVARE A UN..."

Da corrieredellosport.it

milan roma

Un primo tempo scoppiettante di Milan-Roma, con tanti gol e tante polemiche. La prima per il tocco di braccio di Abraham (impercettibile) che ha portato al rigore per il Milan e al vantaggio della squadra di Pioli. Poi il calcio di rigore chiesto da Zaniolo sulla trattenuta vistosa di Tonali in area di rigore, ma non segnalata da Chiffi. I tifosi su questo intervento si sono infuriati, chiedendo anche qui l'intervento del Var e il conseguente penalty in favore dei giallorossi: "Perché questo Chiffi non è andato a rivederlo?", si sono chiesti i romanisti. "Due pesi e due misure", si legge sui social. Il mancato intervento non è piaciuto ai tifosi sui social: "Esattamente come nella gara d'andata, nell'intervendo di Kjaer su Pellegrini non segnalato".

milan roma

MILAN

Da pianetamilan.it

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla confusione causa Covid: "Sarebbe il caso di arrivare ad una soluzione comune che preveda un documento che faccia si che si possa arrivare a fine campionato e che sia approvato anche dal governo. Tra infortunati, Covid e Coppa D'Africa abbiamo tanti indisponibili. È un problema? Sì, ma non ci tireremo indietro".

milan roma abraham

Se il Milan si sente penalizzato: "Non ci sentiamo penalizzati, ogni ASL ha una competenza territoriale e persone diverse che decidono. Finché non si fa un documento comune i trattamenti saranno dispari".

milan roma milan roma