Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, se la Juve che è la Juve in agosto voleva sbolognare a tutti i costi e Higuain e Dybala e poi succede un sabato di novembre (oggi) che Higuain e Dybala siano sublimi nel rovesciare in una quindicina di minuti un 0-1 in casa della splendida Atalanta in un sonante 3-1, allora vuol dire che il calcio è uno sport che non sopporta previsioni, ragionamenti, teorie ben compatte dall’inizio alla fine.

Nel calcio le cose succedono, è questa la sua meraviglia. Succedono, un attimo, una giocata. E tenete presente che in questa partita la Juve era orba del suo giocatore simbolo, del suo giocatore assoluto, il CR7.

E’ il calcio per l’appunto, una partita che per 65 minuti e passa l’Atalanta gioca meglio, non sbaglia una marcatura in difesa, perfora più volte la prima linea difensiva della Juve, sfiora più volte il gol, a cominciare dal rigore che un suo giocatore fa sbattere contro la traversa. E il famoso gioco “sarriano” di cui abbiamo confabulato all’infinito? Se ne vede poco, forse pochissimo. E’ semplice, gli atalantini arrivano prima sulla palla e vanno giù a ondate, e meno male che noi al centro della difesa abbiamo quell’immane diciannovenne, De Ligt, di cui dopo la partita di oggi dovremmo raddoppiare la clausola di rescissione, 240 milioni di dindini e non più 120. Insomma a 30 minuti dalla fine l’Atalanta la mette dentro, e non c’è nulla da obiettare.

A questo punto succede qualcosa che non risponde a nessuna teoria, a nessuna logica, a nessun congegno interpretativo. Un primo gol juventino frutto di un paio di rimpalli fortunati, poi un secondo dovuto a due splendide giocate di Dybala e di Cuadrado che la mette in bocca a Higuain, il quale batte a colpo sicuro, poi un terzo con ancora Dybala che dipinge calcio sul prato verde.

Gasperini esce dal campo scuro in volto, e ha ragionissima. Buffon corre ad abbracciare Higuain. Un Sarri sempre elegantissimo con la sua tuta sorride dentro. Non c’è teoria che regga, non c’è “ismo” che valga un cazzo, c’è che in alcuni momenti la palla va dentro e in altri nemmeno a cannonate. E a proposito di questa estate vi ricordate le voci che dicevano che la Juve puntava al mister Pochettino, quello che aveva portato la sua squadra alla finale di Champions? Ebbene Pochettino è già stato esonerato. Mi dispiace molto per lui, epperò il calcio è bellissimo per questo. Per la sua insensatezza.

GIAMPIERO MUGHINI

