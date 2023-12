"IL POCHO HA INIZIATO FREQUENTARE STRANI PERSONAGGI, A USCIRE MOLTO LA SERA, HA BISOGNO DI CURE MEDICHE DI OGNI TIPO" - LA GIORNALISTA ARGENTINA YANINA LATORRE RIVELA DETTAGLI PREOCCUPANTI SU EZEQUIEL LAVEZZI, RICOVERATO IN OSPEDALE DOPO ESSERSI ROTTO UNA CLAVICOLA DURANTE UN PARTY IN URUGUAY - L'EX ATTACCANTE DEL NAPOLI STAREBBE VIVENDO UNA SITUAZIONE "COMPLICATA" A CAUSA DI UNA TRUFFA MILIONARIA AI SUOI DANNI E DEL SUO "STILE DI VITA PERICOLOSO": "ALLA FESTA HA PERSO IL CONTROLLO MA NON È STATO ACCOLTELLATO. SUO FRATELLO HA CERCATO DI AIUTARLO E…

ezequiel lavezzi

Ezequiel Lavezzi è rientrato in Argentina. Ha lasciato l'ospedale di Punta del Este, in Uruguay, dov'era stato ricoverato per una frattura della clavicola e lesioni riportate in seguito a un incidente subito durante una festa. Si è trattato di una caduta, secondo la versione ufficiale dei fatti che ha ridimensionato e smentito l'ipotesi iniziale di accoltellamento all'addome. Ma la ricostruzione, nonostante i dettagli frammentari emersi in queste ore, lascia presupporre che il fattore scatenante sia stato altro in una serata di eccessi che avrebbe coinvolto anche altri partecipanti a quel party.

ezequiel lavezzi

Dietro consenso della famiglia, l'ex calciatore è stato trasferito a Rosario perché prosegue il percorso terapico e di guarigione accanto alla madre e vicino a suo figlio. La parte dolente è stata immobilizzata e Lavezzi messo in condizione di tornare a casa. Il viaggio di ritorno non è stato così agevole: ha avuto uno scompenso, un leggero malore prima della partenza e, su suggerimento dei medici, è stato sedato per affrontare il trasferimento in aereo.

lavezzi

Il Pocho, oggi 38enne, non è in pericolo di vita: […] il bollettino sanitario che smentisce le prime voci secondo cui l'ex di San Lorenzo, Napoli e Psg sarebbe ferito con un fendente. Un dettaglio che non ha riscontro nel rapporto della polizia, né nelle dichiarazioni dei dottori né nella certificazione clinica, […]

Yanina Latorre, durante il programma LAM su America Tv, ha provato a tracciare il mosaico di una storia ancora nebulosa, esplosa intorno alle 5 del mattino durante i festeggiamenti ai quali il Pocho ha partecipato assieme al fratello e a una giovane donna con la quale avrebbe una relazione da diversi mesi (María Guadalupe Tauro).

"Una notte di alterchi e di vizi", così è stata descritta dal programma l'atmosfera che ha caratterizzato quel ricevimento privato. "Tra i presenti alla festa non ce n'era uno che fosse in grado di mettere insieme due parole di seguito per spiegare l'accaduto", ha aggiunto il cronista riferendo che tutti i presenti sono stati interrogati dagli agenti e poi rilasciati. Compreso il Pocho aiutato dal fratello e costretto a ricorrere anche a cure mediche.

LAVEZZI

Quanto successo a Punta del Este sarebbe solo la punta dell'iceberg della situazione che sta vivendo Lavezzi. Viene raccontata come "complicata" a causa di un rovescio finanziario, di cui sarebbe stato vittima per aver subito una truffa milionaria, e di uno stile di vita pericoloso, tra abusi ed eccessi nei quali sarebbe stato risucchiato suo malgrado.

"La verità – ha spiegato Latorre – è che il Pocho da un po' non si diverte più, ha iniziato frequentare strani personaggi, a uscire molto la sera. Non si diverte più, ha bisogno di aiuto e di cure mediche di ogni tipo. E mercoledì sera alla festa ha perso il controllo ma non è stato accoltellato. Suo fratello ha cercato di aiutarlo e il trambusto provocato dalla sua reazione ha spaventato qualcuno dei presenti che ha avvertito la polizia".

