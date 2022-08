"POPPE" FICTION - TUTTE LE DOMANDE SUI VIDEO DELLE NOTTE BRAVE DI PAVEL NEDVED A TORINO - CHI HA DIFFUSO IL FILMATO DELL'EX PALLONE D'ORO MENTRE BALLA SCATENATO E FA IL "TRENINO" INSIEME A TRE DONNE (CON TANTO DI PALPATA)? SI TRATTEREBBE DI UN VIDEO PRIVATO, PASSATO DI TELEFONINO IN TELEFONINO - A QUANDO RISALGONO I DUE FILMATI? E SONO LEGATI TRA DI LORO O SI TRATTA DI DUE SCENE SEPARATE? - DIETRO LA PUBBLICAZIONE DEI VIDEO C'E' LA MANINA DI QUALCUNO IN SOCIETÀ CHE NON LO SOPPORTA PIÙ? - L’UNICA CERTEZZA È LA VISITA DI… - VIDEO

Manlio Gasparotto per www.corriere.it

Un uomo barcolla nella notte torinese, in abito blu e capelli lunghi biondi. Da domenica notte questo filmato passa di telefonino in telefonino, ma l’identità di quell’uomo - che non si gira mai verso chi filma - resta un mistero anche se una parte del Web, senza alcun dettaglio rivelatore l’ha immediatamente legato al nome di Pavel Nedved.

Non c’è invece alcun dubbio su chi, in un altro breve frame sempre sbarcato sulla Rete nella notte, dia vita a un trenino sfrenato, è l’ex Pallone d’oro che si diverte in un locale della città sulle note di Bailando, di Enrique Iglesias, come terzo vagone di un convoglio umano che canta felice. Niente più che una festa, niente di illegale se non la vita privata di persone note. Anche se qualche palpeggiamento intimo in questo secondo breve filmato rende scomode le immagini.

E non sorprende che da ambienti juventini filtri un certo fastidio per la pubblicazione dei video che ora sono di dominio pubblico e sui quali si sono scatenati commenti di ogni tipo. L’unica certezza riguarda la visita di alcune amiche di Nedved, arrivate in città insieme a quella che è l’attuale compagna dell’ex centrocampista boemo: sono state con lui a Marassi in questo periodo di fine estate. Vacanze italiane e divertimento, per loro e Nedved, da tempo separato.

