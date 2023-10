16 ott 2023 19:57

"PRECISO DI NON AVER MAI CHIESTO ALTRO SE NON IL GIUSTO RISARCIMENTO PER IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO" - PARLA LA MADRE DI MILAGROS LIZZOLA, L'EX BABYSITTER DI LAUTARO MARTINEZ LICENZIATA DOPO CHE L'ATTACCANTE DELL'INTER AVREBBE SCOPERTO CHE ERA GRAVEMENTE MALATA (LA RAGAZZA È MORTA POCO DOPO): "QUANDO DECISE DI TRASFERIRSI IN ITALIA PER SEGUIRE LA FAMIGLIA MARTINEZ, STAVA BENISSIMO E NON AVEVA ALCUN SINTOMO. LA SITUAZIONE È DEGENERATA IMPROVVISAMENTE A MAGGIO 2022. QUANDO HA SCOPERTO DEL LICENZIAMENTO..."