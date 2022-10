18 ott 2022 16:25

"PREMI DA BARZELLETTA" - QUELLA PAZZA DI IKER CASILLAS SI RIMETTE A TWITTARE DOPO IL "FINTO COMING OUT" PER CRITICARE L'ASSEGNAZIONE DELLA SQUADRA DELL'ANNO DI IERI PRIMA DELLA CERIMONIA DELLA CONSEGNA DEL PALLONE D'ORO - ALL'EX PORTIERE NON È ANDATA GIÙ LA VITTORIA DEL MANCHESTER CITY E LA TERZA POSIZIONE DEL "SUO" REAL MADRID: "COME È POSSIBILE METTERE IL REAL MADRID SOLO TERZO NELL'ANNO DEL TRIONFO IN LIGA E IN CHAMPIONS?”