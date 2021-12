"PRESIDENTE, LEI MI HA ESORTATO AD ANDARE AVANTI" – SOFIA GOGGIA, PORTABANDIERA AI GIOCHI INVERNALI 2022 DI PECHINO, SI COMMUOVE AL QUIRINALE RICORDANDO LA TELEFONATA DI MATTARELLA DOPO L’INFORTUNIO – “PORTO NEL CUORE QUELLA CHIAMATA. CERCHEREMO DI DARE IL MEGLIO A QUESTA OLIMPIADE, DI ESSERE GARANTI DEI VALORI CHE QUESTO TRICOLORE RAPPRESENTA". E POI PARLA DELL’ASSILLO DEL COVID – VIDEO

DANIELE SPARISCI per il Corriere della Sera

Chiede scusa, perché ha perso le parole. Lei che trova sempre l'aggettivo giusto, come indovina le linee in pista, si blocca stavolta mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le consegna il tricolore da portare ai Giochi Invernali 2022 di Pechino. Mancano poco più di 40 giorni all'avventura cinese, la spedizione azzurra carica i borsoni con la speranza di prolungare sulla neve il ciclo magico di Tokyo, Sofi è in una forma strepitosa:

sette vittorie nelle ultime sette discese (più un superG), e quale migliore score potrebbe esserci per difendere l'oro olimpico conquistato a Pyeongchang nel 2018? Ma ieri più dei muscoli parlava il cuore, al Quirinale. Mattarella l'aveva chiamata per rincuorarla nei giorni bui dell'infortunio che l'ha tenuta fuori dai Mondiali in casa, a Cortina, a febbraio.

Una caduta assurda a Garmisch a fine allenamento le ha tolto medaglie sicure. Sofia arrivò sulle Dolomiti con le stampelle nel parterre per sostenere le compagne di squadra. Si sforzava di sorridere ma stava male dentro. Dall'ennesima batosta si è rialzata come soltanto lei sa fare. Ecco perché la voce ora trema e gli occhi si gonfiano davanti al capo dello Stato: «Presidente, porto nel cuore quella chiamata, le parole sono vivide nella mia mente e le custodisco con gelosia. Lei ci esortò a guardare verso traguardi lontani, a Pechino. Cercheremo di dare il meglio a questa Olimpiade, di essere garanti dei valori che questo tricolore rappresenta».

Portabandiera nella cerimonia di apertura, insieme a Giacomo Bertagnolli, campione paralimpico. Discorso a braccio, fuori dal protocollo: «Mi avevano detto di prepararlo ma ho preferito affidarmi ai sentimenti». Più delle avversarie a Pechino teme il Covid: «Ho il ciclo vaccinale completo, ma basta un attimo per saltare le gare. Il pensiero di essere contagiati ci assilla. E adesso prima di partire per la Cina ci sono ancora tante gare di Coppa del Mondo. Bisogna vivere di progettualità e pensare all'oggi». Sembrerebbe impossibile, non per Sofia.

