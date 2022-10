14 ott 2022 19:37

"PSG, SIETE UNA BANDA DI “CHECCHE”, NON VINCERETE MAI" - PATRICE EVRA FINISCE A PROCESSO PER DEGLI INSULTI OMOFOBI DOPO L'ELIMINAZIONE DEL PARIS SAINT GERMAN DALLA CHAMPIONS LEAGUE PER MANO DEL MANCHESTER UNITED NEL 2019 - L'EX DIFENSORE FRANCESE SI È DIFESO DICENDO CHE AVEVA "PARLATO IN PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO CHE È STATO POI PUBBLICATO SU SNAPCHAT A SUA INSAPUTA", PER QUESTO MOTIVO, EVRA DOVRÀ PAGARE UNA MULTA DA 1.500 INVECE DI…