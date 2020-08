24 ago 2020 08:57

"PURTROPPO VINCE SEMPRE LA JUVE". SUI SOCIAL SCOPPIA LA RIVOLTA DEI TIFOSI BIANCONERI CONTRO BEPPE BERGOMI, EX CAPITANO DELL’INTER - IL COMMENTATORE SKY HA SCATENATO FURIOSE REAZIONI PER UNA FRASE RILASCIATA DOPO LA FINALE PERSA DAI NERAZZURRI CONTRO IL SIVIGLIA IN EUROPA LEAGUE. QUEL “PURTROPPO” È APPARSO UN’AGGIUNTA INUTILE AI TIFOSI DELLA JUVENTUS CHE NON HANNO TARDATO A FARSI SENTIRE…