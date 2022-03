"QUANDO I CAMPIONATI VANNO VERSO I MOMENTI DECISIVI I PRIMI A RIMETTERCI SONO I RAGAZZI" - L'ALLARME DEL CT DELL'UNDER 21 PAOLO NICOLATO: "SIAMO PARTITI DA UNA UNDER 21 CHE AVEVA GIOCATORI DI SERIE A, TRA POCO ANDREMO A CERCARLI IN SERIE C. NON È UN ANDAMENTO CHE CI PORTERÀ GRANDI RISULTATI" - "CHE POI NOI CONSIDERIAMO RAGAZZI ANCHE I 22ENNI, CHE NON SONO BAMBINI. GIOVANI FINO A QUANDO?"

Alex Frosio per www.gazzetta.it

Quattro mesi dopo l’ultimo impegno e in preparazione della doppia sfida di qualificazione agli Europei, il c.t. dell’Under 21 Paolo Nicolato ritrova una squadra a corto di calcio. Chi si era ritagliato uno spazio di continuità in campionato non ne ha più. Chi non giocava continua a non giocare.

Non è la prima volta, non sarà l’ultima, stavolta l’allenatore ci tiene a far suonare l’allarme: "Abbiamo bisogno di voi – dice rivolgendosi ai giornalisti nella conferenza stampa che apre il raduno a Tirrenia - c’è bisogno di mettere in discussione questa cosa, dobbiamo cercare di trovare una soluzione a una situazione che siamo destinati a subire molto, come calcio italiano in generale. Siamo partiti da una Under 21 che aveva giocatori di Serie A, tra poco andremo a cercarli in Serie C.

E’ una tematica di cui dobbiamo tutti sentire la responsabilità. Non è un andamento che ci porterà grandi risultati. Nella nostra squadra in attacco non gioca più nessuno, qualcuno aveva iniziato, ma quando i campionati vanno verso i momenti decisivi i primi a rimetterci sono i ragazzi. Che poi noi consideriamo ragazzi anche gente di 22 anni, che non sono bambini. Giovani fino a quando?".

