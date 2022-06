28 giu 2022 17:41

"QUANDO ERA ALL'INTER HA SOFFERTO DI DEPRESSIONE E HA AVUTO ANCHE L'ANEMIA" - LA SORELLA DI GABIGOL PARLA DEI MOTIVI DEL FLOP DEL FRATELLO IN NERAZZURRO: "TORNAVA A CASA DALL'ALLENAMENTO E ANDAVA DIRETTAMENTE IN CAMERA SUA. IO E I NOSTRI GENITORI ABBIAMO FATTO DI TUTTO PER AIUTARLO, MA A QUEL TEMPO RIUSCIVAMO A MALAPENA A PARLARGLI" - DOPO LE ESPERIENZE IN EUROPA CON I NERAZZURRI E IL BENFICA, L'ATTACCANTE È TORNATO IN BRASILE, DOVE HA RICOMINCIATO A SEGNARE E A VINCERE TROFEI…