"PER QUEI TOCCHI COSÌ MAGICI CHE CI HANNO FATTO VENIRE I BRIVIDI, GRAZIE" - L'OMAGGIO DEI TIFOSI DELL'ATALANTA A JOSIP ILICIC CHE HA RESCISSO IL SUO CONTRATTO CON LA "DEA": LO SLOVENO DOPO IL COVID ERA STATO COLPITO DA UNA FORTE DEPRESSIONE CHE L'HA COSTRETTO A RESTARE LONTANO DAL CAMPO PER DIVERSI MESI - PER LUI SI È FATTO AVANTI IL VERONA, MA SI PARLA ANCHE DI UN POSSIBILE RITORNO AL PALERMO - VIDEO

Da www.leggo.it

josip ilicic lascia l atalanta 7

Josip Ilicic non è più un calciatore dell'Atalanta. Lo sloveno e il club bergamasco hanno risolto il contratto consesualmente, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale. "JoJo" ha chiuso l'avventura più importante della sua carriera, congedandosi dopo 173 partite e 60 reti segnate, con un messaggio emozionante sui social.

josip ilicic lascia l atalanta 9

Il messaggio di Ilicic all'Atalanta

Sul suo profilo Instagram Ilicic ha salutato così società e tifosi nerazzurri. «Non è facile trovare le parole giuste per salutarvi, un insieme di emozioni e ricordi ho vissuto in questi 5 anni - si legge nel post -. 5 anni di gioia, felicità e magia, ma anche dolore e momenti non sempre facili. Grazie per avermi sostenuto e per esserci sempre stati. Grazie a chi mi è stato vicino, a tutti i tifosi, tutte le persone che lavorano dentro la società, allenatore e compagni. Grazie per l’affetto che mi dimostrate sempre. Insieme abbiamo fatto la storia, e la storia non sarà mai dimenticata. Sarete sempre nel mio cuore, forza Atalanta», le sue parole. Tra i messaggi d'affetto pubblicati nei commenti, anche quello dell'ex compagno "Papu" Gomez: «Grazie di tutto, campione».

josip ilicic 3

I problemi di Ilicic

Josip Ilicic è stato un punto di riferimento all'Atalanta, fino all'arrivo della pandemia. Da quando il Covid è arrivato a sconvolgere la vita di tutti, lo sloveno non è stato più lo stesso. Le misure di contenimento, l'isolamento vissuto a Bergamo (una delle città che hanno sofferto di più) lo hanno scosso così tanto da fargli attraversare un periodo di depressione, che ha ovviamente inciso anche nelle prestazioni in campo. È rimasto fuori a lungo, tra il silenzio di società e persone care, per poi tornare a fatica e mai con la stessa forza che aveva prima del 2020.

lo striscione dei tifosi dell atalanta per josip ilicic

«La testa è una giungla, anche i medici hanno difficoltà a decifrare certe cose», aveva detto il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini, quando lo scorso gennaio il calciatore si era chiuso di nuovo in se stesso. Dopo mesi di difficoltà, è arrivata la decisione dell'addio consesuale, presa a malincuore da entrambe le parti. Adesso Ilicic potrà cercarsi con calma una nuova squadra. Per lui si è fatto avanti il Verona, ma si parla anche di un possibile ritorno al Palermo, club dove si era fatto notare per la prima volta in Italia.

ARTICOLI CORRELATI

josip ilicic lascia l atalanta 5 josip ilicic lascia l atalanta 10 josip ilicic lascia l atalanta 1 josip ilicic lascia l atalanta 6 josip ilicic 1 josip ilicic 2 josip ilicic lascia l atalanta 2 josip ilicic lascia l atalanta 4 josip ilicic lascia l atalanta 3 josip ilicic 7 josip ilicic lascia l atalanta 8