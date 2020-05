"QUESTO DIFENSORE FA IL FENOMENO, MA ROSICA E SE LA FA SEMPRE ADDOSSO" – FELIPE MELO REPLICA A MUSO DURO A CHIELLINI: “A LIVELLO INTERNAZIONALE NON HA VINTO NULLA. FORSE NON GLI VANNO GIÙ GLI ‘SCHIAFFI’ DI ISTANBUL QUANDO CON IL GALATASARAY ELIMINAMMO LA JUVE DALLA CHAMPIONS E QUELLA CONFEDERATIONS CUP”

Il più classico dei botta-risposta. E nemmeno banale, considerando i toni. Certamente civili, ma comunque duri. Attraverso il nuovo libro “Io, Giorgio”, Chiellini non ha risparmiato delle vere e proprie bordate nei confronti di Mario Balotelli e Felipe Melo.

E sul centrocampista verdeoro, ex compagno alla Juventus e oggi al Palmeiras, ha spiegato: “È anche peggio, con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia”. La risposta del brasiliano - via Gazzetta.it - non si è fatta attendere: “Prima di tutto, sarebbe interessante conoscere gli episodi ai quali si riferisce. In ogni caso, per me non c’è nessun problema nel rispondere a ‘questo difensore’...”.

Il centrocampista brasiliano del Palmeiras non si ferma mai, come scrive nella didascalia di questo video pubblicato su Instagram: "Nonostante tutto quello che sta accadendo, non dobbiamo perdere la concentrazione e mantenere la condizione fisica. Anche da casa, ci si allena forte". Giorgio Chiellini, nel suo libro, lo ha definito una "mela marcia": che sia il modo per non pensare alle due parole del suo ex compagno alla Juve?

CHIELLINI

GLI “SCHIAFFI” DI ISTANBUL

Melo prosegue: “Quando ero a Torino, non ho mai mancato di rispetto a nessuno: ai compagni, ai dirigenti, alla Juventus in generale. A questo punto, però, per lui non ne ho per nulla. E mai ne avrò. Dice che Balotelli sia da prendere a schiaffi e che io sia il peggio del peggio e che si rischiava sempre la rissa per colpa mia? Beh, lui se la faceva sempre addosso... E poi, scusate: troppo facile parlare male degli altri con un libro. Forse ‘questo difensore’ è ancora arrabbiato con me perché, quando sono andato al Galatasaray, abbiamo dato loro degli ‘schiaffi’ eliminandoli dalla Champions League”.

QUELLA CONFEDERATIONS CUP

felipe melo 6

“Oppure perché poi l’Inter ha vinto tutto. E io sono interista. Lui è così: fa sempre il fenomeno... E mi viene in mente un’altra cosa: battemmo l’Italia 3-0 nella Confederations Cup 2009, vinta poi dal Brasile. Ecco, forse rosica pure per questo. Inoltre, a livello internazionale, non ha vinto proprio niente. Chiudo così: dicendo certe cose ha dimostrato di essere poco professionale. Questa è mancanza di rispetto. Mi fermo qui e non aggiungo altro, certe cose devono restare negli spogliatoi”.

