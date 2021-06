"QUESTO MALEDETTO PROBLEMA ALLA COSCIA NON MI PERMETTERÀ DI GIOCARE L’EUROPEO, CHE AMAREZZA" - PELLEGRINI VA KO E SALTA IL TORNEO, AL SUO POSTO C'È CASTROVILLI DELLA FIORENTINA – PROBLEMI PER MANCINI CHE A CENTROCAMPO HA DOVUTO LASCIARE A CASA SENSI E HA VERRATTI CHE STA RECUPERANDO MA NON È ANCORA NELLE MIGLIORI CONDIZIONI...

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

lorenzo pellegrini

Brutta tegola per Lorenzo Pellegrini e la Nazionale di Mancini. A poco più di 24 ore dal debutto europeo contro la Turchia il centrocampista della Roma è costretto a rinunciare all’Europeo. Pellegrini, dopo l’allenamento di ieri, ha sentito un riacutizzarsi del dolore al flessore della coscia sinistra che si porta dietro dal derby e che gli aveva fatto saltare le due amichevoli per precauzione. Ieri filtrava ottimismo, ma stamattina è arrivata la doccia gelata. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno stabilito che si tratta di una lesione muscolare.

DELUSIONE

castrovilli

Una delusione enorme, per Pellegrini e per Mancini, che già a centrocampo ha dovuto lasciare a casa Sensi e ha Verratti che sta recuperando ma non è ancora nelle migliori condizioni. Ora la spiacevole situazione del romanista, che con Mancini ha sempre giocato quando non era infortunato o alle prese con il Covid. In mattinata la Figc aveva richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire Pellegrini. In via cautelativa e in attesa di riscontro da Uefa, si è aggregato al gruppo a Roma il centrocampista Gaetano Castrovilli.

IL COMMENTO DI PELLEGRINI

Pellegrini su Instagram ha ufficializzato il suo addio all'Europeo: "Purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo Europeo. L’amarezza in questo momento è molta, ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l’anima ogni partita dall’inizio alla fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme".

lorenzo pellegrini