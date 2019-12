Da repubblica.it

Sono bastati 90 minuti a Stefano Turati per passare dall'anonimato più assoluto a diventare eroe per un giorno. Il 18enne portiere del Sassuolo si è fatto trovare pronto (eccome) quando Roberto De Zerbi gli ha comunicato che, complice i problemi fisici di Consigli e l'indisponibilità del dodicesimo Pegolo, sarebbe stato lui a difendere la porta emiliana all'Allianz Stadium contro la Juventus.

"Sono sconvolto, troppe emozioni"

Un esordio mica da ridere, in casa dei campioni d'Italia. Molti ipotizzavano un pomeriggio da incubo, con il pronostico tutto a favore della Vecchia Signora, e invece nell'impresa del Sassuolo, che ha strappato un punto alla squadra di Sarri, gran parte del merito è proprio suo grazie soprattutto alle parate sulla punizione di Ronaldo e sul tap-in sottoporta di Higuain.

Turati è diventato anche il primo portiere nato negli anni Duemila a esordire in serie A. Comprensibile la sua gioia: "Sinceramente non so cosa dire, troppe emozioni - dice ai microfoni di Dazn -. Sono un po' sconvolto, è successo tutto velocemente, non me lo sarei mai aspettato, è una soddisfazione enorme per me. Quella su Ronaldo stata la parata più importante, quella che mi ha svoltato è stato il passaggio filtrante su Locatelli, mi ha messo un po' a posto perché ero molto emozionato".

I complimenti di Buffon

A fine gara, con grande fair-play, sono arrivati i complimenti di Gigi Buffon, che ha 23 anni in più di Turati. "E' stato un onore giocare contro Buffon, quando ero ragazzo guardavo lui. Mi ha detto 'bravissimò alla fine della partita, sono in una bolla, non sto capendo più niente". Quindi il primo messaggio da mandare arrivato negli spogliatoi: "La prima cosa che farò sarà scrivere a mia mamma". Anche De Zerbi, che non ha avuto timore ad affidargli la maglia da titolare, lo elogia:

"Il ragazzo è matto completamente, ieri l'ho chiamato nella hall dell'albergo e l'ho esortato a far uscire la sua pazzia... Gli ho detto di vivere tranquillo e godersela, che se non dormiva era normale, ma di non avere troppe aspettative, troppa ansia - racconta il tecnico ai microfoni di Dazn -. Quando giocavo mi è capitato di non gustarmela, mi sarebbe dispiaciuto se fosse capitato anche a lui perché tra vent'anni avrebbe avuto il rimorso. Tanto al massimo perdevamo...".

