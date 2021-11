"IL RE LEONE MI STAVA SPIEGANDO CHI È…. IL VERO RE DI MILANO" – MATERAZZI INSIEME A ETO'O E LA FRECCIATONA A IBRAHIMOVIC – IL DIFENSORE CAMPIONE DEL MONDO HA INCONTRATO TANTI VECCHI AMICI E COLLEGHI AL GP DEL QATAR A DOHA – TRA GLI SCATTI PUBBLICATI DA “MATRIX” CE N'È UNO IN COMPAGNIA DI SAMUEL ETO'O, CON UNA DIDASCALIA DOVE MOLTI HANNO LETTO UNA STOCCATA NEI CONFRONTI DI ZLATAN…

Marco Materazzi è scatenato! Domenica scorsa l'ex difensore dell'Inter ha assistito al Gp del Qatar e a Doha ha incontrato tanti vecchi amici e colleghi, come Ronaldinho, Cafù e Beckham.

Tra gli scatti pubblicati sui social da Matrix ce n'è uno in compagnia di Samuel Eto'o che ha ricevuto grandissimo apprezzamento da parte dei tifosi dell'Inter. In particolare, è stata la didascalia scelta a far molto discutere.

Ibrahimovic, il post Instagram di Materazzi è una vera stoccata

"Il RE LEONE mi stava spiegando chi è…. il vero RE dì MILANO", ha scritto Materazzi su Instagram pubblicando una foto insieme all'ex compagno di squadra Eto'o. Se il messaggio non fosse chiaro, corredati ci sono anche due grandi cuori, uno nero e uno azzurro.

In molti vi hanno letto una chiara frecciata nei confronti del rivale di sempre Zlatan Ibrahimovic, con cui - dopo aver vestito la stessa maglia per tre stagione - si è più volte scontrato anche in passato. Come prenderà la stoccata il diretto interessato?

