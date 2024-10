"RED DEVILS" ALL'INFERNO - L'ESONERO DI ERIK TEN HAG DAL MANCHESTER UNITED È SOLO L'ULTIMO EPISODIO DELLA LUNGA CRISI DEL CLUB INGLESE, CHE DOPO L'ADDIO DI SIR ALEX FERGUSON NON È RIUSCITO A TROVARE CONTINUITÀ NEI RISULTATI - LA DIRIGENZA HA SPESO OLTRE 600 MILIONI DI EURO SUL MERCATO MA LA SQUADRA È STATA COSTRUITA SENZA RAZIOCINIO E MOLTI GIOCATORI CHE SEMBRAVANO "FENOMENI" ALTROVE SI SONO TRASFORMATI IN BROCCHI IN INGHILTERRA...

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per "la Repubblica"

I Red Devils da anni patiscono le pene dell’inferno e il flop Ten Hag è solo l’ultima stazione di una via crucis senza fine. […] Pure Sir Alex Ferguson, da ambasciatore del club per 2,5 milioni di euro all’anno, è stato messo alla porta qualche giorno fa da Sir Jim Ratcliffe, 2° uomo più ricco del Regno e, tra le altre cose, patron di Ineos.

Ratcliffe avrebbe voluto licenziare Ten Hag già l’anno scorso, nonostante una sorprendente vittoria in finale di Fa Cup contro lo stellare Manchester City. Desistette, convinto dalla nuova dirigenza. […]

In ogni caso, dal maggio 2022, la dirigenza dello United ha speso 564 milioni di sterline per il mercato delle squadre di Ten Hag, come ricorda la Bbc. […] Per agli altri tecnici post Ferguson il Manchester ha immesso molte meno risorse per i nuovi ingaggi: 400 milioni per l’era Solskjaer (incluso il traghettatore Rangnick), 374 per José Mourinho (che pure ha vinto un’Europa League), 272 milioni per Louis Van Gaal e solo 59 per il povero David Moyes. Se lo “Special One” in 93 partite ha realizzato una media di 1,89 punti, Solskjaer è arrivato a 1,81 su 109 match, Van Gaal a 1,79 su 76. Mentre Ten Hag non è andato oltre 1,72 su 85.

Peggio solo i disastrosi Moyes (media 1,68 in 34 partite) e Rangnick (1,54 in 24). L’allontanamento di Ten Hag sarà la panacea di tutti i mali dello United? No, di certo. La squadra è stata costruita senza un vero raziocinio, ci sono giocatori sempre più affranti e demotivati.

Il futuro a brevissimo termine è l’allenatore portoghese dello Sporting, Ruben Amorim, 39 anni. Che nonostante i successi con lo Sporting, non ha mai allenato all’estero. Un altro azzardo. […] Lo United sarà costretto a sborsare 10 milioni — il corrispettivo della sua clausola rescissoria — per averlo subito. Certo, rispetto ai quasi 600 milioni buttati per il mercato di Ten Hag, che vuoi che siano.

