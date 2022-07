8 lug 2022 13:44

"RINGHIO", DALLA PAELLA ALLA BRACE - ORMAI NON PASSA UN GIORNO SENZA CHE GATTUSO NON FINISCA NEI GUAI: L'ALLENATORE DEL VALENCIA È STATO RIPRESO MENTRE FUMAVA UNA SIGARETTA ELETTRONICA DURANTE L'ALLENAMENTO DELLA SQUADRA - IL VIDEO HA FATTO INCAZZARE I MEDIA SPAGNOLI, CHE L'HANNO DEFINITO UN CATTIVO ESEMPIO PER I CALCIATORI E PER I GIOVANI TIFOSI… - VIDEO