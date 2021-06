Da firenzeviola.it

La Fiorentina e Gennaro Gattuso oggi si saluteranno con la risoluzione del contratto che non era ancora nemmeno depositato in attesa del 1° luglio, primo giorno utile per farlo. Un'uscita di scena consensuale e accompagnata da alcune clausole di riservatezza che costringeranno le parti a non spiegare quanto accaduto. La Fiorentina, dopo una conference call avvenuta ieri notte tra i dirigenti e il presidente Commisso, da oggi inizierà a valutare le ipotesi per la panchina. Primo nome in lista Rudi Garcia, senza scordarsi di Claudio Ranieri e Daniele De Rossi.

CLAMOROSO ALLA FIORENTINA

Alfredo Pedullà per gazzetta.it

Rino Gattuso e la Fiorentina possono divorziare già nelle prossime ore. Tensione alle stelle già nella notte tra martedì e mercoledì per vicende legate al mercato. L’allenatore calabrese, che aveva firmato un biennale, si aspettava la definizione delle trattative per il centrocampista Sergio Oliveira e per l’attaccante esterno Guedes, non a caso era arrivato in Italia il suo agente Jorge Mendes proprio per completare le due operazioni.

Ma la Fiorentina ha preso tempo, non convinta dell’eccessiva valutazione data dal Porto per il centrocampista ventinovenne (almeno 20 milioni). E da qui sono nati i confronti che hanno portato a una tensione enorme con la possibilità concreta che si vada verso il divorzio già entro domani.

La situazione potrebbe cambiare soltanto se ci fosse un’improvvisa schiarita rispetto a posizioni oggi assolutamente agli antipodi. La Fiorentina aveva dato disponibilità a chiudere operazioni anche per cifre importanti, ma per profili diversi e dalla carta d’identità più giovane rispetto a Oliveira.

La rottura con Jorge Mendes ha fatto il resto, ormai siamo al muro contro muro. Ripetiamo: soltanto un chiarimento a 360 gradi potrebbe rimettere in piedi un rapporto oggi compromesso. E anche Giancarlo Antognoni è tutt’altro che sicuro della conferma, sono ore caldissime a Firenze.

