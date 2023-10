"ROBERTO MANCINI MI VOLEVA COME VICE-ALLENATORE DELL'ARABIA SAUDITA. MA HO RIFIUTATO" - LA RIVELAZIONE DI PAOLO DI CANIO: "LA SUA STIMA MI HA INORGOGLITO ANCHE PERCHÉ NON ABBIAMO UN RAPPORTO SPECIALE. AVEVO AVVISATO I VERTICI DI SKY DELLA PROPOSTA: ERA ANCHE BALENATA L’IPOTESI DI CONCILIARE LE DUE ATTIVITÀ, MA…" - "IL CASO SCOMMESSE? C'E' TROPPO BUONISMO. I CALCIATORI CHE RISCHIANO DI SCIUPARE TUTTO PER UNA LEGGEREZZA SONO DEI COGLIONI, NON POVERINI"

Estratto dell'articolo di Antonio Barillà per www.lastampa.it

[…] Paolo Di Canio conosce il calcio a 360 gradi, […] Lo racconta su Sky con cui ha appena rinnovato il contratto, e la nota di cronaca racchiude un retroscena: per continuare il lavoro in tv, e non allontanarsi dagli affetti, ha detto no alla nazionale araba come vice Ct.

Di Canio, c’è chi dice no ai petrodollari…

«Non solo a quelli perché sarebbe stata un’importante esperienza in un calcio che investe per crescere e affermarsi: Roberto Mancini non mi aveva proposto un ruolo marginale, mi voleva come secondo allenatore in campo per addestrare e migliorare i calciatori.

La sua stima mi ha inorgoglito anche perché non abbiamo un rapporto speciale: qualche partita a padel, due chiacchiere e nulla più, quindi se ha pensato a me è perché crede nelle mie idee e nel mio lavoro. Voglio ringraziarlo, insieme al responsabile dei contratti della AFF Abdallah: non è stato facile decidere, ho tentennato a lungo, alla fine ho scelto di seguire il cuore».

Sarà ancora opinionista..

«Con un contratto lungo, quattro anni compreso questo, e nuovi progetti. I vertici di Sky mi hanno confermato tutta la loro stima e fiducia. Li avevo avvisati della proposta: era anche balenata l’ipotesi di conciliare le due attività, ma se faccio una cosa voglio dedicarmi in modo totale a quella».

[…]Pochi, al momento, i giovanissimi convocati da Spalletti.

«La priorità, adesso, è raggiungere l’Europeo. E, insisto, se Bonaventura gioca così bene, deve stare nel gruppo a prescindere dall’età. Poi avranno spazio: in Italia mancano i campionissimi ma ci sono dei talenti».

la sbroccata di paolo di canio su roma bodo 5

Che idea si è fatto delle scommesse e dei giovani calciatori coinvolti?

«Che c’è troppo buonismo, si tende a comprendere e giustificare. Premesso che bisogna aspettare l’esito dell’inchiesta e rispettare chi soffre di malattie come la ludopatia, voglio essere schietto: se qualcuno, con il mondo davanti, fortunato, rischia di sciupare tutto per comportamenti leggeri è un cogl..ne, non un poverino. E se vengono accertate responsabilità, oltre agli organi federali anche le società devono punirli. Sennò come al solito si fanno solo belle parole».

