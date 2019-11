11 nov 2019 15:30

"RONALDO HA RISCHIATO LA SQUALIFICA" - CASSANO A “TIKI TAKA” : "NON SI PUÒ ANDARE VIA DALLO STADIO. A ME ERA SUCCESSO 12 ANNI FA IN ROMA-LAZIO: CAPELLO MI HA SOSTITUITO, IO HO SBROCCATO E ME NE SONO ANDATO A CASA. SONO DOVUTO TORNARE INDIETRO PERCHÉ…”