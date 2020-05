"L’ODIO DICHIARATO VERSO UN ALTRO CLUB CREA ODIO. DA CAPITANI COME ZOFF E SCIREA HO IMPARATO IL RISPETTO" – TARDELLI IN TACKLE SU CHIELLINI CHE NEL SUO LIBRO CRITICA BALO E FELIPE MELO E CONFESSA DI ODIARE (SPORTIVAMENTE) L’INTER - "SONO DISPIACIUTO, È IL CAPITANO DELLA NAZIONALE, DELLA JUVENTUS E UOMO DI SPICCO NEL DIRETTIVO ASSOCALCIATORI". CRITICHE ANCHE DA MASSIMO MORATTI MENTRE CASSANO DIFENDE IL CHIELLO…

Da sport.virgilio.it

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini è finito nella bufera dopo le anticipazioni su alcuni contenuti della sua autobiografia, in cui critica duramente Mario Balotelli e Felipe Melo e confessa di odiare l'Inter.

chiellini melo

Dopo le repliche dei diretti interessati, anche l'ex juventino Marco Tardelli ha criticato su Facebook il centrale bianconero: "Sono veramente dispiaciuto delle dichiarazioni di Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, della Juventus e uomo di spicco nel direttivo Aic.Parole dure nei confronti di compagni-colleghi che dovrebbero considerarlo un punto di riferimento. L’odio dichiarato verso un altro club crea odio. Da Capitani come Zoff e Scirea ho imparato il rispetto per l’avversario anche nella lotta più dura", è l'aspra critica del campione del mondo 1982-.

CHIELLINI

Deluso da Chiellini anche l'ex patron dell'Inter Massimo Moratti a "La domenica sportiva": "Mi è dispiaciuto perché Chiellini mi sta simpatico, è un ragazzo intelligente, educato, non mi aspettavo questo sfogo. Mi è dispiaciuto, niente di più. E mi dispiace per Balotelli, che è un bravo ragazzo".

tardelli

Chiellini ha ricevuto invece sostegno da parte di Lapo Elkann: "Chiellini sei il nostro capitano. Noi ti amiamo e stimiamo, siamo orgogliosi di te. Forza Chiello".

Anche Antonio Cassano si è schierato in favore dello juventino: "Non conosco Felipe Melo, conosco Mario, lui è un bambino, è un bravo ragazzo, non so a cosa si riferiva Chiellini. Ho un enorme rispetto per Giorgio, è un ragazzo intelligente, capisce di calcio, in campo era da ammazzare perché ti menava, ma fuori dal campo è una grande persona, è uno dei più intelligenti e bravi che ho conosciuto in questo mondo e se ha detto quelle cose avrà le sue ragioni. Con Mario sono stato pochi anni in Nazionale, con Chiellini una decina, è bravo, intelligente ed educato".

balotelli chiellini 3 chiellini CHIELLINI COVER