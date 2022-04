"SALERNO SOLO SABRINA" - L'IRONIA DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA SUGLI SPALTI DELL'ARECHI NEL CORSO DELLA SFIDA CONTRO LA SALERNITANA - DOPO AVER ACCOLTO IN QUESTA STAGIONE IL 'TRADITORE' VLAHOVIC CON UN'INFERNALE COREOGRAFIA DANTESCA, LO SFOTTÒ STRACULT NEI CONFRONTI DEI CAMPANI - SIAMO AI LIVELLI DELLO STORICO STRISCIONE ESIBITO DAGLI ULTRA' DELLA FIESOLE AI TIFOSI DEL COMO: "VOI COMASCHI, NOI CON LE FEMMINE”

Da corrieredellosport.it

striscione tifosi fiorentina

Dopo aver accolto in questa stagione il 'traditore' Vlahovic con un'infernale coreografia dantesca (allo stadio 'Franchi' in Coppa Italia) e aver di recente usato il sarcasmo per criticare il nuovo logo ideato dal club, all'Arechi i tifosi della Fiorentina hanno invece risfoderato l'arma dell'ironia che li ha resi celebri in passato.

"Salerno solo Sabrina" è la frase scritta questa volta sullo striscione apparso nel settore ospiti durante la sfida contro la Salernitana, iniziata in leggero ritardo a causa dello spettacolare lancio di coriandoli da parte dei sostenitori di casa che ha costretto gli addetti a intervenire per ripulire il coloratissimo manto dell'impianto granata. Uno sfottò per i rivali con dedica speciale alla cantante, sex symbol degli anni ottanta.

sabrina salerno 4 sabrina salerno 2 sabrina salerno 3 fiorentina striscione tifosi