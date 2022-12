"SALT BAE CHE ALZA LA COPPA DEL MONDO? IL CAPO DELLA FIFA INFANTINO E’ SUO AMICO" – ALDO CAZZULLO SUL MACELLAIO-CHEF TURCO: "IL SUO È IL CLASSICO RISTORANTE IN CUI L'INGREDIENTE PIÙ IMPORTANTE È IL CONTO. CHI FREQUENTA I LOCALI DI SALT BAE, MANGIA IN REALTÀ LA PROPRIA RICCHEZZA, COMUNICA AL MONDO E SOPRATTUTTO A SE STESSO L'IDEA DI AVERCELA FATTA, O DI AVERLA FATTA A QUALCUNO"

Lettera a Aldo Cazzullo pubblicato dal Corriere della Sera

Caro Aldo, ma chi è quello strano individuo che in Qatar, a Doha, è sceso in campo, ha toccato la Coppa del Mondo, contendendola a Messi, alzandola come se l'avesse vinta lui? La reazione di Messi, che se ne è andato e gli ha voltato le spalle, dice tutto. E poi da dove viene questo nome, Salt Bae?

LA RISPOSTA DI ALDO CAZZULLO

Caro Marco, la figura di Salt Bae è tipica del tempo della Rete. Faccia malandrina, postura strafottente, gesto virale (l'avambraccio che si flette a far cadere dall'alto il sale, da cui il nome: Bae significa Before Anyone Else, prima di qualsiasi altro). Salt Bae si chiama in realtà Nusret Gökçe. Nel 2017 ha postato un video in cui affetta e sala la carne nel suo modo peculiare: oltre dieci milioni di visualizzazione, oltre dieci ristoranti aperti nel mondo, in posti non casuali; Doha, Dubai, Abu Dhabi, Bodrum, Mikonos, Los Angeles, oltre ovviamente a Istanbul; adesso dicono che sbarcherà pure a Milano.

Il punto è che la sua bistecca può costare anche mille euro, quando è ricoperta d'oro.

Non è una novità assoluta.

Lo storico dell'alimentazione Massimo Montanari sostiene che il risotto alla milanese sia stato pensato dai ricchi mercanti come se dovesse riprodurre un piatto di monete d'oro. Sempre a Milano, in via Bonvesin De La Riva, Gualtiero Marchesi inventò appunto il risotto con un velo d'oro, stavolta vero. Dovendo coprire un'intera bistecca, e rappresentando un'altra era culinaria se non geologica - quella appunto della Rete -, Salt Bae aumenta il prezzo. Il suo è il classico ristorante in cui l'ingrediente più importante è il conto. L'oro non sa di niente, almeno credo. Chi lo mangia, e chi frequenta i locali di Salt Bae, mangia in realtà la propria ricchezza, comunica al mondo e soprattutto a se stesso l'idea di avercela fatta, o di averla fatta a qualcuno. Tutto questo è abbastanza mortificante; ma è il tempo che ci è dato in sorte. Quanto alla presenza di Salt Bae in campo, il capo della Fifa Infantino è un amico.

