15 feb 2023 11:59

"SANREMO? DOVREBBE ESSERE IL FESTIVAL DELLA MUSICA E INVECE SEMBRAVA PIÙ UN CIRCO" - CAROLINA MARCIALIS, MOGLIE DI ANTONIO CASSANO, DEMOLISCE IL FESTIVAL (MEJO DEL MARITO CON ALLEGRI!) - BORDATE A BLANCO ("UN BAMBINO ANNOIATO CHE SPACCA IL PALCO), A EGONU ("L'ATLETA PORTABANDIERA OLIMPICA ITALIANA CHE RIESCE A SPUTARE SULL'ITALIA") E A FEDEZ-ROSA CHEMICAL ("GENTE CHE SI LIMONA PER FAR PARLARE DI SE") - POI LA CHIOSA IN PUNTA DI PENNA: "IN GENERALE TUTTO MOLTO PESANTE... DU COGLIONIIII!!".