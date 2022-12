"SARÒ UN CAMPIONE DEL MONDO, AMORE MIO. È SCRITTO. SEGNERÒ UN GOL" - LA PROFEZIA DI ANGEL DI MARIA ALLA MOGLIE: "È SCRITTO COME MARACANÀ E WEMBLEY" - L'ATTACCANTE DELLA JUVENTUS È QUASI SEMPRE DECISIVO NELLE FINALI DELL'ARGENTINA, ANDANDO IN GOL A PECHINO NEL 2008 CONTRO LA NIGERIA, NEL 2021 NELLA FINALE DI COPA AMERICA, NELLA FINALISSIMA CONTRO L'ITALIA E A DOHA CONTRO LA FRANCIA - LA MOGLIE DELL'ARGENTINO HA PUBBLICATO LA CHAT CON IL "FIDEO" DOVE PREVEDE IL TRIONFO IN QATAR: "ABBIAMO SCELTO DI CREDERE ED È SUCCESSO"

Marco Beltrami per www.fanpage.it

Quando la posta in palio è altissima non si può fare a meno di Angel Di Maria. Lo sa bene Scaloni che non ha rinunciato all'uomo delle finali, in occasione dell'ultimo atto dei Mondiali, ed è stato ripagato con una super prestazione impreziosita da un gol e un rigore procurato. Il Fideo che aveva già contribuito alla vittoria di Olimpiadi 2008, Copa America 2021 e Finalissima contro l'Italia a suon di gol è un elemento imprescindibile quando, come si suol dire, la palla scotta. Se le doti tecniche e l'esperienza sono fuori discussione, bisogna sottolineare anche la convinzione e la consapevolezza dei propri mezzi dell'esterno della Juventus.

Una dimostrazione arriva dai social, in queste ore di festeggiamenti sfrenati in Argentina per la vittoria del titolo mondiale. Il Fideo che ha dato libero sfogo alle emozioni sia in campo, con le lacrime (persino a partita in corso), e fuori scatenandosi con i suoi compagni, ha condiviso infatti un post di sua moglie Jorgelina Cardoso, relativo alla vigilia della partita contro la Francia. Lady Di Maria, sempre molto attiva e presente sui social dove anche in passato ha commentato le vicende del marito, ha infatti postato i messaggi inviati dal Fideo su Whatsapp a poche ore dalla finale.

La moglie del calciatore infatti ha voluto caricare uno screen della chat, con la didascalia "abbiamo scelto di credere ed è successo". Nella stessa si possono leggere le parole di Angel Di Maria sul confronto del Lusail Stadium e la sua ferma convinzione che stesse per succedere qualcosa di molto speciale. L'ex PSG attualmente alla Juventus sembrava non aver dubbi non solo sul fatto che l'Argentina avrebbe vinto i Mondiali, ma anche sulla sua prestazione: "Sarò un campione del mondo, amore mio. È scritto. Segnerò un gol. Perché è scritto come Maracanà e Wembley (un riferimento alla sue reti decisive del passato, ndr)".

E poi la chiosa, con l'invito a tutto il gruppo a godersi quello che sarebbe stato un momento eccezionale: "Andate e godetevi tutto domani perché saremo campioni del mondo. Perché noi 26 qui e tutte le famiglie lo meritiamo". Parole che hanno colpito Jorgelina che si è limitata a rispondere: "Quel messaggio scioglie il mio corpo… non so che diavolo dirti". E alla fine tutto è andato esattamente così, con la famiglia Di Maria che ha potuto festeggiare quel trofeo tanto sognato, su cui c'è anche la firma di Angel decisivo in campo e… fuori.

