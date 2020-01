"SARRI GOBBO BASTARDO. SULLA JUVE NE HAI DETTE TANTE MA POI TI SEI CALATO LE MUTANDE" - STRISCIONI CONTRO L’EX TECNICO IN TUTTA NAPOLI - I TIFOSI AZZURRI CONTESTANO A SARRI DI AVER CAMBIATO IDEA SUL SUO CLUB ATTUALE - DALLE CURVE DEL SAN PAOLO STASERA ARRIVERANNO SOLO FISCHI PER SARRI, MENTRE PER IL RESTO LA CITTÀ È DIVISA FRA CHI PREFERIREBBE L’INDIFFERENZA E CHI…

Da gazzetta.it

striscione contro sarri

Un antipasto del clima di accoglienza riservato stasera per il ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo. Degli striscioni a firma curva A sono stati apposti in centro città e davanti allo stadio di Fuorigrotta con insulti contro il tecnico della Juventus accusato di averne dette tante contro il suo attuale club prima di accettarlo “rinnegando” in parte il suo passato.

Dunque dalle curve, come c’era da attendersi, arriveranno solo fischi per Sarri, mentre per il resto la città è divisa fra chi preferirebbe l’indifferenza, come sentimento per un “traditore”, e chi invece applaudirebbe prima della partita l’allenatore che ha regalato a Napoli tre anni di divertimento e bel gioco, anche senza vincere nulla.

maurizio sarri foto mezzelani gmt003 sarri