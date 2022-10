"SCONFORTO, PREGHIERE, URLA E DELIRI" - IL REPORTAGE DI "THE ATHLETIC" SU ANTONIO CONTE DURANTE LA PARTITA CONTRO IL BOURNEMOUTH, VINTA AL 92ESIMO DAL TOTTENHAM DOPO ESSERE ANDATO SOTTO DI DUE GOL - "CONTE GIOCA OGNI PASSAGGIO, OGNI CORSA, OGNI TIRO. NON RIESCE A TRATTENERSI, STA VIVENDO E RESPIRANDO LA PARTITA. POI SUCCEDE. GLI SPURS SEGNANO IL GOL DELLA VITTORIA. DELIRIO DI CONTE? NO. SI GIRA E CAMMINA LUNGO IL TUNNEL E..."

Perché guardare la partita se puoi fissare l’obiettivo su Antonio Conte, lì a bordo campo, e goderti il drammone del tecnico di riflesso sul gioco? E così The Athletic ha spedito un inviato a raccontare cosa fa, come si muove, cosa dice, quanto sclera Conte durante i 90 minuti e oltre. La partita è Bournemouth-Tottenham, ed è perfetta perché alla fine gli Spurs hanno vinto 3-2 con un gol di Bentancur al 92′. Il racconto toglie il fiato.

“Tutto inizia con tanta serenità. Conte si siede, carezzandosi dolcemente la guancia, mentre i giocatori escono dal tunnel. Si alza lentamente per alzarsi mentre la partita inizia. Risplendente in pantaloni neri e un top nero a maniche lunghe, sostenuto da scarpe da ginnastica in pelle nera Hugo Boss. È in pace, sembra in attesa. Ma non per molto”.

Comincia la partita e l’andamento della gestualità e dei suoi comportamenti fanno una cronaca parallela, anche a dispetto di ciò che accade in campo.

“Conte fa con il primo di una serie di gesti della mano della scuola italiana di espressione teatrale. È il “che diavolo è quello?”, avvicinando il pollice alle dita e spingendo la mano avanti e indietro. Conte è famoso per il suo melodramma da bordo campo ma, durante un primo tempo in cui gli Spurs producono una performance svogliata, il suo comportamento in generale lo riflette”.

“Conte guarderà sempre dritto a terra sgomento. Kieffer Moore corre verso la rete? Sgomento. Gli Spurs giocano un angolo corto e finiscono per passare la palla fino a Hugo Lloris? Sgomento. Moore apre le marcature dopo che Davies è stato superato a metà campo? Sgomento. Oliver Skipp gioca un passaggio direttamente fuori? Sgomento. Ogni volta, la sua testa è china con un senso di sconforto per il fatto che i suoi giocatori semplicemente non stanno facendo ciò che gli è stato ordinato di fare. Oppure non possono fare ciò che ha ordinato loro di fare”.

“Oscilla e li accompagna in campo”. “Di tanto in tanto, si gira e borbotta tra sé e sé. A volte, unisce le mani in preghiera. Quando Lenglet sbaglia un passaggio, si schiaffeggia entrambe le cosce all’unisono come se stesse dirigendo una band oompah. Non è facile essere l’allenatore degli Spurs”.

“A volte urla ma poiché la folla ha alzato il volume, nessuno dei suoi giocatori può sentirlo. In questo scenario, è essenzialmente un uomo arrabbiato che urla contro il cielo. Quando il rumore della folla è forte, userà le braccia per trasmettere il messaggio, con una in diagonale in aria per attirare l’attenzione di un giocatore e l’altra puntata nella direzione in cui vuole che corrano o passino. È come guardare Robin Williams fare un semaforo e il segnale che sta facendo è veramente la lettera Y”.

“Indica a sinistra e a destra, ma i giocatori corrono a sinistra. È ridicolo, ma Conte non ride. Scatena una filippica di imprecazioni. C’è anche l’incoraggiamento: tanti applausi durante le pause di gioco, ma trascorre gran parte del tempo con le mani in tasca, immobile. Non è nemmeno arrabbiato, è solo deluso. Che è molto peggio”.

“Conte inizia il secondo tempo facendosi il segno della croce, riflesso della sua fede cattolica. Quell’intervento divino sarà necessario dopo il secondo gol di Moore, che è un altro spettacolo horror difensivo degli Spurs. Conte adesso è arrabbiato, infastidito e animato”.

“L’area tecnica non è più abbastanza grande e un tifoso del Bournemouth a non più di 10 metri di distanza chiede a Conte con voce tonante di “TORNARE NELLA TUA AREA”.

“Conte è al fianco degli Spurs, gioca ogni passaggio, ogni corsa, ogni tiro. Si perde in una nebbia di istruzioni e passione, la sua voce inizia a crepitare, i suoi giocatori non sentono nulla di quello che sta dicendo ma non riesce a trattenersi, sta vivendo e respirando la partita e parlando in più lingue”.

“E poi succede. Tutta l’intensità, la passione, il ritmo, raggiungono il punto di ebollizione… e gli Spurs segnano il gol della vittoria. Bentancur con il tiro al volo dall’ennesimo corner. Delirio di Conte? No. Mentre i giocatori e lo staff impazziscono, lui si gira e cammina lungo il tunnel, senza espressione facciale”.

“Ho pensato nella mia mente e nel mio cuore… posso avere un infarto… ho detto: ‘Vado giù nel tunnel e mi calmo’, e aspetto la decisione del arbitro”, racconterà poi Conte. “Sono tornato quando ho saputo che il gol era regolare”.