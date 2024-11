"SE ICARDI NON AVESSE AVUTO PROBLEMI CON WANDA NARA, ORA PER LUI TUTTO SAREBBE COMPLETAMENTE DIVERSO" - IL GALATASARAY, CLUB PER CUI GIOCA "MAURITO", SI SCAGLIA CONTRO L'EX MOGLIE DELL'ATTACCANTE ARGENTINO: "FORSE SAREBBE STATO IL CENTRAVANTI TITOLARE DELLA NAZIONALE ARGENTINA. PROBABILMENTE ICARDI HA PERSO MOLTE COSE NELLA SUA VITA PER QUESTO MOTIVO. SE IL GIOCATORE NON È FELICE, NON È POSSIBILE OTTENERE PRESTAZIONI SUL CAMPO…"

È arrivato in maniera improvvisa l’attacco del Galatasaray a Wanda Nara, ormai ex consorte di Icardi, centravanti del club turco fermo ai box per la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro.

«Se Mauro non avesse avuto problemi con la moglie, ora per lui tutto sarebbe completamente diverso», ha detto Okan Buruk, d.t. del Galatasaray a TRT Sport. […] «Io rispetto tutto: il suo matrimonio, sua moglie. Ma senza problemi con lei, ora per Icardi sarebbe, appunto, completamente diverso – ha proseguito il direttore sportivo del Galatasaray ––. Forse sarebbe stato il centravanti titolare della Nazionale argentina. Probabilmente Icardi ha perso molte cose nella sua vita per questo motivo».

E ancora: «È un ottimo padre e ama la sua famiglia e i suoi figli. Ha un cuore molto buono. Noi lo abbiamo sempre aiutato perché la cosa più importante nella vita è la famiglia. Il calcio non può metterla in secondo piano. Se il giocatore non è felice, non è possibile ottenere prestazioni sul campo. Ho sempre cercato di sostenerlo, ora vediamo, tornerà il prima possibile».

[…] Ora si attende la risposta di Wanda Nara, che di Icardi è stata anche agente, tornata in Argentina per continuare la carriera televisiva in patria e vivere appieno la sua nuova storia d’amore, quella con il rapper L-Gante.

