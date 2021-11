"E SE VOLESSI PAGARE IO?" – LA MOGLIE DI LAUTARO, AGUSTINA GANDOLFO SI SCATENA: “IN ALCUNI RISTORANTI ITALIANI SUI MENU PER LE DONNE NON CI SONO I PREZZI” – "LA COSA PEGGIORE È CHE MOLTI ITALIANI GIUSTIFICANO QUESTO FATTO DICENDO CHE SUCCEDE SOLO NEI RISTORANTI DI UN CERTO LIVELLO. E QUINDI LE DONNE NON POSSONO PAGARE SE SI TRATTA DI UNA CENA PIÙ COSTOSA?" (AGUSTINA, FATTI OFFRIRE UNA CENA COME SI DEVE DAL "TORO" CHE HA PURE RINNOVATO CON L’INTER)

Salvatore Riggio per corriere.it

lautaro agustina gandolfo

C’è stata una pecca nei festeggiamenti, per il rinnovo del contratto con l’Inter fino al 2026, di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, che ha finalmente sancito il prolungamento dell’accordo con il club di viale Liberazione, per l’occasione ha deciso di andare a cena con la moglie, Augustina Gandolfo. I due hanno scelto un lussuoso ristorante nella storica Galleria Vittorio Emanuele, che si affaccia su Piazza Duomo. Cena ricercata e squisita, a giudicare dalle pietanze elaborate che Agustina ha condiviso sul proprio profilo Instagram.

lautaro agustina gandolfo

Ma appunto con una pecca. Sottolineata, sempre via social, da Lady Lautaro. Infatti, Augustina ha fotografato il menu e scoperto un dettaglio curioso: «Lo sapevate che in Italia in diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menu che danno alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata. La cosa peggiore che molti italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un certo livello. E quindi le donne non possono pagare se si tratta di una cena più costosa?», ha scritto, senza non nascondere il disappunto.

agustina gandolfo 2

Ma non è stato questo particolare, non sfuggito agli occhi attenti della moglie di Lautaro Martinez, ad aver rovinato i festeggiamenti per il rinnovo del contratto. Il numero 10 è sempre più il simbolo della squadra di Simone Inzaghi, al momento a -7 dalle due capolista, Milan e Napoli. Ora all’argentino manca soltanto il gol, soltanto sfiorato nell’ultima gara di campionato, quella vinta a Empoli nel turno infrasettimanale (2-0, mercoledì 27 ottobre).

