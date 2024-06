"SENZA L'INTERVENTO DI GOTTI, SAREBBE STATA UNA TRAGEDIA" - IL DIRETTORE GENERALE DEL LECCE, PANTALEO CORVINO, RACCONTA COME È STATO SALVATO DA UN INCENDIO IN UN ALBERGO GRAZIE ALL'INTERVENTO DELL'ALLENATORE DEI SALENTINI, LUCA GOTTI, CHE LO HA SVEGLIATO IN PIENA NOTTE E LO HA PORTATO FUORI DALLA STANZA CHE SI STAVA RIEMPIENDO DI FUMO - L'INCENDIO È SCOPPIATO DOPO CHE UN FULMINE HA COLPITO LA STRUTTURA, PROVOCANDO UN GUASTO AL QUADRO ELETTRICO - DOPO IL SALVATAGGIO, IL TECNICO HA RICEVUTO IL RINNOVO DI CONTRATTO…

Estratto dell'articolo di Simone Golia per il "Corriere della Sera"

«Senza il suo intervento, sarebbe stata una tragedia». Pantaleo Corvino — 74 anni, uno dei dirigenti più longevi del calcio italiano — lo racconta ancora un po’ scosso alla famiglia. Luca Gotti, l’allenatore del suo Lecce, gli ha appena salvato la vita trascinandolo fuori da una camera d’albergo in cui il fumo si stava minacciosamente propagando, così come le fiamme causate da un fulmine descritto come «devastante» dai presenti, tale da «spezzare a metà un albero» e guastare il quadro elettrico della struttura.

Piccolo passo indietro: Corvino, insieme al suo allenatore, partecipa lunedì a una cena informale organizzata a Vittorio Veneto (Treviso) con alcuni direttori sportivi, […].dopo l’ultima portata, […] Corvino e Gotti decidono invece di trattenersi, fermandosi a dormire nelle vicinanze, a Pieve di Soligo, all’Hotel del parco ristorante Loris. […] La notte è tranquilla, ma verso le 6, ecco il fulmine che scatena l’imponderabile.

Quando Loris giunge nei pressi dell’impianto elettrico per tirare su l’interruttore, si rende conto del fumo che aveva già iniziato a diffondersi e delle fiamme: «Che si sono propagate minacciosamente in pochissimo tempo». Il titolare non perde tempo e afferra l’estintore per sedare l’incendio.

Intanto gli squilla il cellulare, è Luca Gotti. L’allenatore, spaventato, pensa subito al suo dirigente e si precipita nella stanza dove sta dormendo, ignaro di tutto. Bussa con forza e insistenza alla porta, riuscendo a svegliarlo e a portarlo fuori dall’hotel. […]

Passato lo spavento, nelle ore seguenti Gotti e Corvino — con l’immancabile partecipazione del presidente Saverio Sticchi Damiani — si mettono subito al lavoro, definendo il rinnovo dell’allenatore, per cui già c’era una bozza di accordo. Infine l’annuncio da parte del club: «Luca Gotti resterà con noi fino al 2026». La grande paura e il lieto fine, come nelle favole più belle. […]

