IL "SETTECOLLI" SI TINGE DI ROSA - NELLA PISCINA DEL FORO ITALICO LA RIVELAZIONE E’ BENEDETTA PILATO: LA 14ENNE TARANTINA DA RECORD NEI 50 RANA – LA QUADARELLA, DOPO I 1500 SL, DOMINA ANCHE GLI 800 - BUON TERZO POSTO DELLA PELLEGRINI NEI 100 SL- LA RIMONTONA DI MARGHERITA PANZIERA NEI 100 DORSO – ROMA SI CANDIDA PER OSPITARE GLI EUROPEI DI NUOTO DEL 2022- IL FILM SU BORTUZZO CON RAOUL BOVA - VIDEO

Mario Canfora per gazzetta.it

pilato 3

Nelle finali del pomeriggio al Settecolli copertina ancora per la 14enne Benedetta Pilato che vince i 50 rana (in mattinata aveva battuto il record italiano col crono di 30”13) in 30”28. Nella gara precedente Federica Pellegrini chiude nei 100 stile libero al terzo posto, soddisfatta, in 53′66: vince Blume in 53′44, seconda Heemskerk in 53′54. La Quadarella domina gli 800 con 8’21′20, quinta prestazione mondiale stagionale, secondo posto per Kesely (8’25′39), terza piazza per Caramignoli con 8’37′62.

pellegrini 9

Nelle altre gare il delfinista Federico Burdisso nei 200 parte fortissimo e va in testa dopo 100 metri, poi subisce la rimonta dell’ungherese Milak che vince con 1’54′19, record dei campionati, mentre Burdisso chiude in 1’55′21 (“Sono comunque soddisfatto, non farò gli Europei jr per preparare al meglio i Mondiali”), terzo posto per Le Clos con 1’55′48. Partenza a rilento per Margherita Panziera nei 100 dorso prima dello sprint vincente in 59”69: seconda l’olandese Toussaint in 1’00”01, terzo posto per la Barratt in 1’00′69 e quarta Zofkova in 1’00′78. “Speravo di limare ancora qualcosa, la velocità c’è ma manca la forma ottimale. Resto fiduciosa per i Mondiali”, commenta l’azzurra. Sorpresa nei 400 misti, con la squalifica dell’ungherese Katinka Hosszu per una virata irregolare: aveva vinto con 4’33′01, invece si ritrova prima la connazionale Jakabos in 4’38′89 davanti alla serba Crevar e alla turca Gunes. Nei 100 dorso vince Andrew in 53′40, dietro il nostro Sabbioni che chiude quarto in 54′40. Ottima Ilaria Bianchi in 57”50 nei 100 farfalla: battuta per un centesimo la medagliata europea Elena Di Liddo.

pellegrini

PRESTO UN FILM SU BORTUZZO

Da repubblica.it

bortuzzo barelli

"Esattamente un mese e mezzo fa ricevo una telefonata da Raoul Bova dicendomi di voler fare un film che raccontasse una storia reale sul nuoto. Io gli ho risposto subito che la storia ce l'avevo, quella di Manuel Bortuzzo". Così il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, a margine del Trofeo Sette Colli di Roma, ha annunciato la realizzazione di un film sulla storia dello sfortunato nuotatore veneto paralizzato agli arti inferiori dopo essere rimasto ferito in una sparatoria ad inizio febbraio nella Capitale. "Il presidente ha fatto qualcosa di difficile da descrivere", ha dichiarato lo stesso Bortuzzo presente nel pre-show della seconda giornata del Trofeo.

pellegrini 1

"Fare parte di questo film è un onore, una cosa che mi rende davvero felice. Grazie a tutti", ha aggiunto. Dal canto suo Raoul Bova ha spiegato: "Vogliamo raccontare cosa significhi, cosa è il rapporto con l'acqua e cosa vuol dire uscire dalla piscina e affrontare la vita di tutti i giorni". L'attore, con un passato da nuotatore, ha poi annunciato che "le riprese cominceranno lunedì".

