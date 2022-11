14 nov 2022 18:10

"SI DOVREBBERO RITIRARE TUTTI DA QUESTO MONDIALE” – L’INTEMERATA DI FIORELLO A “ASPETTANDO VIVA RAI 2” - NOI ABBIAMO BLOCCATO IL NOSTRO CAMPIONATO PER DARE SPAZIO AI MONDIALI. QUANDO MAI IN QATAR HANNO GIOCATO A PALLONE? DOVE GIOCAVANO? NEI POZZI DI PETROLIO? I DIRITTI UMANI LORO LI CALPESTANO OGNI GIORNO. AVETE SENTITO COSA HANNO DETTO DEGLI OMOSESSUALI? E LA RAI HA SPESO 200 MILIONI PER PRENDERE I DIRITTI DI QUESTI MONDIALI?" – VIDEO