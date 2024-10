"SONO SEMPRE STATO ATTRATTO DALLE DONNE MATURE" - IL CENTROCAMPISTA DEL NAPOLI, STANISLAV LOBOTKA, RACCONTA LA SUA PASSIONE PER LE MILF: "CON LORO HO QUALCOSA DI CUI PARLARE. MA QUANDO SARÒ PIÙ GRANDE, FORSE SARÀ IL CONTRARIO... MA SPERO DI NO" - "FIN'ORA LA PIÙ GRANDE DIFFERENZA DI ETÀ IN UNA RELAZIONE ERA UNA DONNA CHE..."

Estratto da www.calcionapoli.it

stanislav lobotka 8

Ultime notizie. Stanislav Lobotka dovrebbe rientrare oggi dalla Slovacchia, dopo aver onorato il suo impegno in Nazionale […] in questi giorni c'è stato tempo anche per concedere un'intervista piuttosto Intima all'emittente televisiva slovacca Sport Tu. […]

Lobotka ha parlato della sua vita privata e delle sue relazioni amorose ed ha ammesso pubblicamente […]: "Sono sempre stato attratto dalle donne mature, perché ho qualcosa di cui parlare con loro. Ma quando sarò più grande, forse sarà il contrario... Ma spero di no" ha detto ridendo il giocatore del Napoli, aggiungendo: "Finora, la più grande differenza di età in una relazione era una donna che aveva 17 anni più di me" Lobotka stava parlando della modella e truccatrice Zuzana Sutjakova, che era la sua ex fidanzata 6 anni fa.

jennifer coolidge 1

A questo punto in studio chiedono a Lobotka se è attratto da Jennifer Coolidge, l'attrice di 63 anni nota per aver interpretato il ruolo di "Mamma di Stifler" nella saga di American Pie. Lobotka ride e risponde: "Quanti anni ha adesso? Perché non so se ha superato la soglia.,

