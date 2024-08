"SONO SFEBBRATO, IL RENE FA MENO MALE. GAREGGERÒ AL 100%" – IL CAMPIONE OLIMPICO DI SALTO IN ALTO E PORTABANDIERA AZZURRO, "GIMBO" TAMBERI, COLPITO DA FEBBRE E DA UN SOSPETTO CALCOLO RENALE, È ARRIVATO A PARIGI E HA RASSICURATO TUTTI: "HO ANCORA UN PO’ DI FASTIDIO. CON I FARMACI LA SITUAZIONE È MIGLIORATA, SPERIAMO BENE, IN PEDANA CI SARÒ DI SICURO..."

Dopo la lesione al bicipite femorale che ne ha limitato gli allenamento dell'ultimo periodo alla febbre con (sospetto) calcolo renale. Insomma, Gimbo Tamberi non sta attraversando un momento fortunato. Ma il campione di tutto del salto in alto mondiale non ha nessuna intenzione di abdicare.

Lui nelle difficoltà trova risorse energia, determinazione per superarle come nessuno. E oggi l'azzurro, che era stato costretto a posticipare la partenza, è atterrato a Parigi assieme alla moglie Chiara Bontempi. "Se gareggerò? Lo farò al 100%, scenderò in pedana qualsiasi cosa accada"

le condizioni— Sulle sue condizioni, Gimbo che ha viaggiato con la mascherina ha detto: "Con la cura farmacologica sembra che la febbre stia scendendo Il rene non mi fa più male come due giorni fa anche se ho ancora un po' di fastidio. Speriamo bene". Tamberi gareggerà mercoledì mattina alle 10.05 nelle qualificazioni del salto in alto. La finale è invece in programma sabato sera.

